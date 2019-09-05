【IT之家评测】华为畅享10 Plus体验评测：新一代千元实力派

进入9月，华为畅享系列迎来了新成员——华为畅享10 Plus。

华为畅享系列是华为终端产品线中的“年轻实力派”，年轻体现在该系列主打在校大学生及刚进入职场的年轻消费者群体，实力则体现在该系列出众的外观设计及不俗的实力性能，作为华为品牌国内首款升降式摄像头手机，华为畅享10 Plus以1499元起的价格，堪称新一代千元实力派水桶机。

目前IT之家已经拿到了华为畅享10 Plus，经过沧某这几天的上手使用评测，可以说是惊喜满满。

一、外观设计

华为畅享10 Plus的包装设计一如既然的华为风格，白色的包装盒加与机身相符合的字体颜色。打开包装盒可以看到华为畅享10 Plus全家福：手机本体、充电器、卡针，这一点也符合华为手机一贯作风——简洁。

华为畅享10 Plus作为华为品牌国内首款升降式摄像头手机，摒弃了刘海屏、水滴屏、挖孔屏等当下最流行的全面屏设计方案，通过去掉屏幕上前置摄像头、听筒的方式，从而实现真正的“正面全是屏幕”。

得益于升降式摄像头的设计，华为畅享10 Plus的正面冲击感更强、视觉感官更好，同时也可以最大化利用屏幕空间，而且进一步提升了屏占比，拓宽了可视范围。

屏幕素质方面，华为畅享10 Plus采用了一块6.59英寸的1670万色负向液晶屏，屏占比91%。这块屏幕凭借其85%（典型值）的高色域、2340*1080的FHD+分辨率、1500:1的对比度不仅自然还原屏幕画面色彩，还可以细腻展现画面细节。此外，华为畅享10 Plus采用的“华为阳光屏”技术，让手机屏幕能根据周围环境光线强度自动调节屏幕亮度，提高画面对比度。如此一来，即使在强光环境下依然可以轻松看清屏幕内容。同时，其兼具的视频增强技术，还能自动对视频内容暗部进行调整，让画面细节也能清晰展现。

尽管使用了升降式摄像头，好在华为畅享10 Plus在做工方面还是做到了“严丝合缝”，升降式摄像头与机身贴合严实，没有松垮感。另外前置摄像头正面还有一层保护玻璃，以防镜头被划。

华为畅享10 Plus的机身后盖采用3D复合板材材质（3D PC/PMMA），由于PC、PMMA属于具高透明的材料且两者的光折射率不同，两者混合后，不仅具备玻璃材质的光泽质感，还保障了如金属材质般的坚韧度。

除了材质以外，华为畅享10 Plus手机背部中框边缘采用的3D收弧设计，使得使用者的实际握感更加舒适，另外在实际使用中对指纹的“容忍度”也更高，虽然也能粘上指纹，但是不会出现那种油腻腻的感觉。

在相机模组排列方面，华为畅享10 Plus采用了当下较为流行的竖置排列，三颗摄像头位于机身背部左上角，闪光灯位于摄像头下方，闪光灯旁边则是华为标志性的“TRIPLE CAMERA”字样。

华为logo与摄像头位于同一线轴，后置指纹模块与闪光灯等齐，背面整体看上去物理元素与平面元素整齐统一，没有杂乱无章的感觉。

卡槽位于华为畅享10 Plus机身顶部，听筒位于屏幕顶部，由于听筒被设计的很巧妙，在实际使用中几乎与屏幕顶部融为一体。

开机键与音量键位于华为畅享10 Plus机身的右侧，按键颜色与中框颜色保持一致，有种浑然一体的感觉。

二、系统体验

好看的皮囊没有一个有趣的灵魂是不完美的，华为畅享10 Plus的“有趣灵魂”就是EMUI9.1系统。

EMUI 9.1是在9.0的基础上进行进行DNA级深度优化，带来超乎想象的持久流畅；带来全新语音助手，全新交互，长按电源键1秒即可唤醒，开启智慧新体验。

最重要的是，EMUI 9.1带来全新EROFS文件系统，随机读取性能平均提升20%；不仅如此，EROFS文件系统还能为系统的运行，节省14%基础性空间。比如，128GB的内存，通过EROFS技术后，用户可使用空间增加约2GB，相当于多存储1000张照片。此外，GPU Turbo升级到3.0，新增支持19款游戏，支持更高帧率、耗电更低。

EMUI9.1的图标不再像之前那样，商务气息浓重。EMUI 9.1的图标设计采用了微写实图标设计，桌面布局图标上也从原来的5列变成4列，并采用绚丽多彩的全新图标，图标进行重绘，风格统一，都是圆角矩形，而在EMUI9.0上，图标风格迥异，在彰显个性化的同时，也稍显得有些杂乱。

就沧某自己来说，EMUI最令我个人喜欢，也是我生活中必不可少的功能之一，就是智能助手。

由于沧某自己也是华为手机用户，因此智能助手这个功能我是相当有发言权的。

在进行手机号绑定之后，比如快递服务、航班提醒服务、附近停车服务、旅游智能景区推荐、出行提醒、查看智能家居、信用卡还款、运动健康等等，毫不夸张的说，智能助手几乎“无所不能”。

除此之外，负一屏还允许用户将常用的快捷功能置顶。可以看到，官方给出的快捷功能相当多，除了系统功能之外，三方常用App，例如微信、支付宝扫码等功能、打车、花呗、手机充值等等，几乎是一个快捷操作“万花筒”。

在护眼功能上，除了EMUI 9.1自带护眼模式以外，华为畅享10 Plus还从硬件上进行用眼防护，其屏幕有莱茵低蓝光认证加持，能有效过滤导致人眼疲劳的蓝光，结合自适应色温亮度调节，可减少长时间使用手机对眼睛的伤害做到久用不伤眼，预防眼疲劳。

续航能力一直是华为手机的强项，除了硬件方面的支持，软件层面EMUI也做的很好。

智能分辨率可以智能识别当前使用场景并予以分配最匹配的屏幕分辨率，比如在查看高清大图时分辨率就会以最大屏幕支持分辨率显示，当待机的时候就会以较低档的分辨率显示，以保证续航。另外性能模式可以满足游戏档的游戏体验，省电模式可以缓解户外电量急速下降的“困境”。

EMUI 9.1带来使用体验的提升远远不及上面所提到的那几点，但是EMUI对沧某个人而言，最直接也是最常用的功能却恰恰是上述这几点，至于超级系统文件及GPU Tubor带来的优势，我们下面再提。

三、游戏体验

尽管定位千元机，但这并不意味着这部手机“性能羸弱”，事实上华为畅享10 Plus的核心配置在千元机价位上处于中上游。

华为畅享10 Plus搭载的是麒麟八核芯片。该芯片采用了12nm制程工艺，采用4*A73 2.2 GHz+4*A53 1.7 GHz架构，无论是CPU还是GPU，性能均比上一代芯片大大提升。CPU单核性能提升约75%，多核性能提升约68%，GPU能效提升约一倍，性能提升约1.3倍。除了硬件方之外，GPU Turbo的出现大大提升华为手机的游戏性能。

那么什么是GPU Turbo呢？

GPU Turbo是一种类似汽车上涡轮增压的技术，是一种软硬协同的图形加速技术，能够提高手机GPU的性能，图形处理效率提高60%。使用GPU Turbo技术的手机，面对当前热门的游戏，例如《王者荣耀》、《荒野行动》等，均可实现满帧运行。在GPU Turbo的加持下，手机单线程性能可以完胜其他手机多线程的性能，即便是中档手机，在游戏性能上也能跑赢不少手机的旗舰机型。最重要的是，GPUTurbo技术在令GPU处理性能提高的同时，还可以将手机GPU功耗降低30%。

发展到现在，GPU Turbo已经升级到了3.0，其实际表现怎么样，我们通过游戏来实际验证一下。

作为当下最火爆的手游《王者荣耀》，这款游戏除了玩家受众面广之外，也常常作为评测一款手机性能的标杆。我们用这款游戏来进行对华为畅享10 Plus的性能进行测试。

先来看一下王者荣耀的表现。

我们把特效设置为系统提示的中等特效，分辨率设置为标准，高帧率、多线程全部打开的情况下，在实际游戏中帧数保持满帧，即便是多人技能互动以及打团过程中帧数都保持在58帧以上，最高帧63帧。卡顿感消失，画面相当流畅，整体表现优秀。

通过实际的游戏体验测试我们可以清楚的看到，华为畅享10 Plus可以完美运行王者荣耀，对于喜欢玩游戏且对越算有着严格要求的用户来说，华为畅享10 Plus无疑是一个很好地选择。

四、拍照体验

拍摄是华为手机的强项，华为畅享系列产品也传承着这一优势。华为畅享10 Plus搭载4800万超广角AI三摄，包含一枚4800万像素主镜头、一枚800万像素的超广角镜头以及一枚200万像素的景深镜头。

根据官方的说法，后置4800万像素的主镜头具备直出超清照片的能力，无需后期AI转化合成。同时，主镜头采用了6P（Plastic）镜片，相比传统的5P镜头，其镜头汇聚光线的能力增强，从而带来了更高解析力与对比度，使成像更清晰，800万像素超广角镜头能够提供120°超宽取景范围。

对于现在的手机行业来说，无论你是上万元的高端机还是百元的低端机，你发到朋友圈的照片基本上是没什么区别的。

当然这不是在否认高端旗舰机的价值，也不是在为千元中端机洗白。实际上我们日常使用中，相机的使用场景达到专业级别的并不多，尤其是白天或者强光线下的拍照对比，差距肯定是有，但真正体现一款手机拍照能力的，一定是弱光下的拍照能力，很明显，华为畅享10 Plus具备这样的能力。

首先来看一组强光线下的华为畅享10 Plus的拍照能力，如下图：

▲室内样张

▲室内样张

上面几张照片的拍摄环境光线充足，正常随手拍的结果还是比较令人满意的。之所以没有进行参数调教，一来随手拍是大部分消费者的使用习惯，这样更能体现出一款手机的拍照能力；二来大多数消费者其实并不是很了解相机的基本参数及对应场景下该匹配哪些参数，随手一拍都是“大片”，这是科技的魅力，也是手机拍照的魅力。

在光线充足的情况下，如上面三张图，我们可以清楚的看到，细节没有涂抹的现象，对强发光的液晶显示屏的色彩还原真实，没有出现液晶屏边缘有晕圈及光线发散的现象。图二图三放大之后，衣服细节都能真实还原，可以说完全做到了我拍即我见的效果，不存在色彩涂抹、画面边缘有锯齿感的情况。

接下来就是重头戏了，华为畅享10 Plus的夜拍能力。

对于夜间拍摄，华为畅享10 Plus专门提供了超级夜景功能，这个功能的存在，可以说是给华为畅享10 Plus“注入了鸡血”，夜拍能力直接上升好几个档次。

首先来看一下普通拍照模式下的夜拍效果。

▲普通模式夜景样张

从普通拍照模式下的样张我们可以看到，对于夜间类似于灯柱、霓虹灯、广告牌等强光体，华为畅享10 Plus在普通模式下并不能很好的采集光线，比如对强光进行“过滤”，从而呈现实际物体多个发光源的色彩，而不是整体呈现过曝的结果。

如果我们使用超级夜景模式进行拍摄的，变化是显而易见的。

▲超级夜景模式样张

与没有使用超级夜间模式的普通照片相比，第二张照片除了强发光体被真实还原之外，与之近距离物体的“光晕”消失了。尤其是第一张照片中距离广告牌较近的两棵树，树顶部及树干的噪点明显减少，第二张照片的树木及广告牌周围的噪点减少，细节呈现更多。右上角的树冠以及近处的草丛边缘的锯齿感消失，更多细节被还原，可以说，超级夜景模式为华为畅享10 Plus的夜拍能力“装上了翅膀”。

除此之外，我们来看一下更多的其他在超级夜景模式下的拍照样张：

▲夜景样张

▲夜景样张

▲夜景样张

▲夜景样张

总体来看，华为畅享10 Plus的拍照表现优秀，无论是强光还是弱光都能很好地还原场景的真实色彩，尤其是在超级夜景模式的加持下，华为畅享10 Plus的夜拍能力更上一层楼。

五、续航测试

续航已经成了手机的一项KPI（关键性能指标）了。随着越来越多的消费者开始机不离手，续航能力就显得越发重要，在当下手机一天两充甚至三充的“大环境”下，能否一次充电扛过一天也就成了手机厂商亟待解决的痛点了。在电池技术没有突破瓶颈之前，大容量电池就成了手机续航的“救命稻草”了。

华为畅享10 Plus采用了4000mAh(典型值)大容量电池，中度使用一天没有任何问题，对于那些重度游戏玩家，那么还是需要一块充电宝的，毕竟目前暂时没有核电池。

在实际的续航测试中，我们模拟了一个中度的游戏玩家，四局王者荣耀（第一据全高特效，其余三局中等特效）外加30分钟的视频播放，电量的变化具体如下：

王者荣耀1：耗时22分钟，耗电6%

王者荣耀2：耗时15分钟，耗电4%

王者荣耀3：耗时13分钟，耗电5%

王者荣耀4：耗时24分钟，耗电9%

腾讯视频：耗时30分钟，耗电5%

74分钟的游戏测试及30分钟的视频测试，华为畅享10 Plus共耗电29%。如果单纯的视频观看，华为畅享10 Plus可连续观看9个小时，这与官方宣传的连续看视频9小时基本保持一致。

经过实际测试我们可以看到，在不玩游戏的情况下，即便是重度用户全程看抖音也能保证9小时的续航，这几乎保证了华为畅享10 Plus的白天续航能力，一天一充不是梦，如果是轻度或者中度用户，两天一充都是可以实现的。

六、总结

作为一款华为畅享系列千元机，在拍照能力及游戏体验上都有着良好的表现，EMUI系统的加持，使得华为畅享10 Plus的实际使用流畅，无论是诸如支付宝、淘宝等考验手机性能的App，还是平常的微信、QQ、微博，各种视频App等，冷启动、后台唤醒表现都很出色，没有出现卡顿、掉帧的现象，综合来看华为畅享10 Plus符合其“年轻实力派”的产品定义，其拥有幻夜黑、翡冷翠、天空之境、赤茶橘四种配色，多彩的外观下有着不俗的性能，说它是一款千元档位的水桶机也无可厚非。