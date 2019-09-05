特斯拉力推车辆保险服务，将根据个人驾驶数据定价

据路透社报道，一名特斯拉公司高管在周三时候表示，公司使用个人消费者数据（如车载摄像头和GPS数据等）为公司新的保险产品进行定价的操作，将取决于司机的授权和美国各州的法律。

特斯拉的保险业务总监马修·埃德蒙兹（Matthew Edmonds）在芝加哥举行的汽车保险会议上提道：“数据就在那里，车内和周围都有摄像头，所有数据点就在那里。但这一切都归结于判例法，以及我们可以使用的数据。每州的情况都各有不同。”

特斯拉上周称，鉴于其电动汽车的安全特性，公司将推出一项保险服务，为公司的最大市场——加州的车主们提供更低费率的服务。公司未提及保险合作伙伴的名称，但加州保险部门网站显示，特斯拉已获授权，代表保险公司State National Insurance Company Inc开展业务。

首席执行官伊隆·马斯克（Elon Musk）一直强烈支持，汽车保险费率应该随着车辆辅助和自动驾驶成为标准而大幅下降。

美国保险公司则认为，他们目前尚无充分数据来验证汽车行业所承诺的自动驾驶系统带来的安全利益，理由是汽车制造商不愿分享带有这些性能的车型细节数据，也缺乏一致的标准，司机对系统使用的行为难以预测，以及维修成本更高。

特斯拉是为数不多的制造商之一，先进的司机驾驶辅助功能基本上是其车辆的标配，包括监控行车线和记录车辆周围环境的摄像头。

加州监管保险文件在5月份称，特斯拉的保险产品可“在获得消费者许可后使用直接数据源”。但特斯拉的保险网站表示，公司使用“匿名汇总数据”来计算保险费率，并指出公司目前尚未使用来自个别车辆（如GPS或视频录像）等数据。

埃德蒙兹周三称，公司目前没有使用超出常规汽车保险定价要素以外的数据，但也拒绝透露使用额外数据来支持保险定价的时间。

至于特斯拉的保险项目未来会向哪个州推进，埃德蒙兹表示，哪里消费者多，我们就去那里。