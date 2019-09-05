内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

疑包庇性侵犯，Lyft被14名女性受害者集体诉讼

2019-9-5 15:11:47来源：猎云网作者：叶展盛责编：阿迷评论：

近日，有匿名女性起诉Lyft的驾驶员，这14名女性均是在2018年至2019年期间遭到了性骚扰或性侵。这次起诉于本周三在旧金山立案，而旧金山也是Lyft的总部所在地。

这次起诉称Lyft没有在应用上采取充足的安全保障措施，导致无法合理地应对这些情形。另外，它还称即使在受害人举报驾驶员后，这些施暴者仍然在平台上继续接单。

然而Lyft的信任及安全主管Mary Winfield则称这次起诉“在Lyft社区里根本不存在”。

“我们的平台致力于提供安全的出行方式，公司采用了更高的产品设计标准和严格的政策，尽可能地减少犯罪，让驾驶员和乘客都能感到安心。一旦事故发生，我们也会第一时间处理。同时我们也一直在加强这方面的努力，确保驾驶员和乘客拥有最安全的体验，”Winfield在邮件中说道。

这14名女性中有5人称自己遭到了强奸，其中还包括一名盲人。

这次起诉涉及的内容非常多，有人称驾驶员将女乘客锁在车内，在绕了数个小时的弯路后，对乘客进行了强奸。

在诉讼中，有律师称如果Lyft“对应用进行过简单且基础的改进”，那么某些案例就根本不会发生。

圣地亚哥法律事务所Estey Bomberger的律师表示，Lyft应该进行更加彻底的背景调查流程，并全程监控出行。除了安装监控摄像头，抓拍视频并录音，如果驾驶员驶离原有的路线或抵达终点之前停下，那么乘客应该会接到通知。

这次起诉表示Lyft有义务对驾驶员的性骚扰和性侵状况进行汇报，毕竟公司一直标榜自己能把女乘客安全地送回家。

“这并不是什么很高的要求。这家公司一直在尝试将所有事情压下来，确保自己的公众形象不会受到破坏。然而事实一直与他们宣传的安全出行背道而驰，非常让人失望，”Estey Bomberger的律师Steven Estey告诉外媒。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Lyft网约车性侵

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有