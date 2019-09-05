保时捷首款全电动跑车Taycan中国预售价149.8万元起

9月5日消息，据国外媒体报道，当地时间周三，德国大众汽车集团旗下的豪华汽车品牌保时捷在三大洲（北美洲、亚洲和欧洲）发布了其首款全电动跑车Taycan。

保时捷本次发布的四门跑车Taycan包括Taycan Turbo S和Taycan Turbo两款车型，这两款新车型都是四轮驱动车型，最高车速达260公里/小时，它们是这家跑车制造商拥有的一系列产品中最强大的量产版车型之一。

至于价格方面，Taycan Turbo S和Taycan Turbo在中国的预售价分别为179.8万元和149.8万元。

结合起步控制（Launch Control）功能，旗舰车型Taycan Turbo S的最大功率为560kW（761 PS）；Taycan Turbo的最大功率可达500 kW（680 PS）。

Taycan Turbo S从零加速至100公里/小时需要2.8秒，而Taycan Turbo从零加速至100公里/小时需要3.2秒。

在WLTP（全球统一轻型车辆测试程序）标准下，Taycan Turbo S的续航里程可达412公里，而Taycan Turbo的续航里程可达450公里。

在造型设计方面，Taycan基本延续了保时捷Mission E概念车的整体设计风格。

全新保时捷Taycan是首款系统电压达到800 V的量产车型，而常见的电动汽车系统电压仅为400 V。

通过高功率充电网络进行直流充电时，Taycan的电池只需5分多钟便可充满100公里续航里程（在WLTP标准下）所需的电量。

在理想充电条件下，Taycan的电量从5%充到80%只需22.5分钟，最大充电功率（峰值）为270kW。Taycan司机可以轻松地在家用高达11kW的交流电给汽车充电。Taycan配备的Performance Battery Plus高性能电池的容量为93.4kWh。

Taycan的内饰采用四块屏幕组合而成，其中中控台上部的两块交互屏幕尺寸均为10.9英寸，而副驾驶一侧的交互屏幕为选装配置。

通过Taycan，保时捷首次提供完全无皮革的内饰。采用创新再生材料制成的内饰凸显了电动跑车的可持续发展理念。

此外，Taycan采用了全新的交互界面设计，传统硬件控件（如开关和按钮）的数量已大大减少，控制方式也变得更加智能且直观，如使用触摸操作或者语音控制功能（使用语音助手通过“嗨，保时捷”来直接唤醒）。

据悉，全新Taycan的其他性能版本将在今年陆续发布，而其首款衍生车型Taycan Cross Turismo也将于明年年底问世。到2022年，保时捷在电动汽车方面的投资将超过60亿欧元。

在电动汽车领域，大众汽车与电动汽车先驱特斯拉是竞争对手。虽然特斯拉在产销量方面与宝马等汽车大厂相比还有不小的差距，但在电动汽车方面确属全球顶尖水平，传统汽车大厂目前也很难与之抗衡。

经过多年的发展，特斯拉电动汽车的产量与交付量也有明显提升，目前已超过了部分汽车厂商，去年下半年和今年上半年的交付量均超过了保时捷。

保时捷在官网公布的数据显示，今年1到6月交付13.3484万辆汽车，比特斯拉的15.82万辆要少2.4716万辆。