凯迪拉克CT5发布，对手直指宝马3系

凯迪拉克在2019成都车展正式发布了凯迪拉克CT5车型，剑指宝马3系和奔驰C级，不仅采用全面升级的超级巡航系统，还是用了通用全新一代架构平台，纵置后驱，50:50布局，搭载具备闭缸技术的2.0T四缸发动机，一副科技感十足的样子。

凯迪拉克CT5被看成CTS、XTS的继任者，轴距达到2947mm，与Esacala概念车流线轮廓相当。同时CT5分成了风尚版、运动版两种，其中风尚版提供点阵式进气格栅，运动版使用蜂窝状中网设计。

新平台加持下，凯迪拉克CT5获得了前后50:50的配重比。同时发动机Tripower可变气门管理技术可以提供四缸性能模式、四缸经济模式及两缸超经济模式，最大功率可以达到241马力，峰值扭矩350Nm，配备10AT变速箱，并且符合国六排放标准。

凯迪拉克有意尝试通过后驱、流线造型，制造运动差异化竞争。而就在今年上半年，凯迪拉克销量同比增长1.98%，锁定销量第四的位置，顺利晋级BBAC四人组，并且还是上半年乘用车整体累计销售下降14%悲观环境下。此外凯迪拉克还是BBA之外唯一年销量超过20万豪华品牌。

从XT6的诚意定价来看，CT5一定会将指导价格继续压低，通过以价换量方式不断延伸市场。