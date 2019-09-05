耗动可用现金31%以回购，小米选择救股东还是提业绩？

上市一年多，小米集团股价接连受挫。今年6月开始，小米一路股票回购，股价依然未见提振，9月3日，小米对外发布一份回购方案，董事会将行使股份购回授权，按最高总价120亿港元，不定期从公开市场购回股份。数目不超过公司今年5月14日已發行股份总数10%，回购期限为下届股东周年大会（2020年年中）时期满。

面对小米频繁回购股票，有香港券商分析师向新浪财经表示，回购股票只是短期内对股价的支撑，对于小米员工可通过行权抛售股票，但对于普通股东并不公平。用回购和分红派息相结合的方式，或是董事长和高管用自有资金增持股票更能提振股价。2016年，汇丰控股就是采取回购和分红派息两种方式稳定了股价。

上半年，小米账上可用现金349.21亿元，回购120亿港元，回购金额占公司现金资产的比重高达31.5%，短期借款还有67亿元，巨额回购可能对公司财务稳健造成影响。

在主营业务现阶段前景并不明朗，并面对强大竞争对手的环境下，小米自有资金120亿港元是应该用在主营业务的资本开支，还是巨额回购股票，这值得小米管理层深思。

小米再掷120亿回购 是否明智之举？

小米再掷120亿港元回购股票或许是无奈之举，有外界对此评价为：“小米董事长雷军真的急了。”

9月2日，小米股价创出历史新低，最低为8.28港元，年内已大跌近36%，市值跌破2000亿港元，股价较发行价已经跌近腰斩的同时，前几日又因高管减持被推到舆论浪尖。

根据港交所披露的信息显示，小米总裁林斌于发布二季度财报后连续三日卖出股票，8月21日-23日共计出售4130.34万股小米股份，套现近3.4亿元。8月27日，雷军签署并发布公告称，林斌自愿承诺自己及其控制的实体在365天内不会出售公司股份。

那么，小米再掷120亿港元回购股票是否明智之举？博大资本国际投行业务行政总裁温天纳向新浪财经表示，“回购股价有助于稳定股价，支撑非理性下挫股价，小米IPO募资额一半用于回购，看似份额太高，市场也会觉得奇怪，像占投资者便宜，目前国内企业的现金流较为宝贵，若用于回购需要相当审慎，现金流用于发展或者并购看似更佳。”

一位香港券商分析师王海（化名）表示，此举或是稳定投资者信心，下半年小米有新的5G手机要推出，业务改善就不需要大额回购。回购股票理论上有提升，但香港的投资人投资股票还是更看重公司的基本面和业务前景。这笔资金也可以用在互联网业务，小米是通过硬件增加互联网和广告收入，这方面的业绩目前不是太好，还没有给投资人信心。

8月21日，小米发布的财报显示，公司已购回合共1.25亿股，总代价（包括交易成本）为12亿港元。

3亿港元股票送员工 分析师称未必起到激励作用

9月4日晚间，小米又宣布董事会于今日计划奖励457名选定参与者3499.1749万股股票。今日收盘价为8.65港元。以此计算，股票共价值3.03亿港元。选定参与者包括小米员工

小米内部人士对此向新浪财经表示，是员工股权激励的一部分，常规激励。

香港券商分析师王海表示，“员工不需要付出成本获得股票，未必能起到激励作用，如果激励员工要发行购股权，而行使价应高于现价才有激励作用，现在是只是指定员工赠送股票。”

根据最新的小米员工行权价格来看，小米员工行权价最高的也只有2.67港元，较当日股价8.96港元折让了高达70%。也就是说，小米员工目前并不存在股价被套的可能。

根据wind数据，小米目前共计240亿股总股本，流通股为173亿股，限售股为66.6亿股。其中66.6亿股限售股为雷军和林斌所持A类股。雷军目前持股42.73亿股A类股，林斌持有23.87亿股A类股。林斌于发布二季度财报后连续三日卖出股票，据悉，林斌此次出售股份，占其所持股份比例为1.48%，其持股比例从11.67%减少至11.47%。

除了核心高管减持，小米两次解禁都有老股东减持，2019年1月9日，小米在香港上市满半年，解禁后两周内，市场接连出现两单大宗小米股票减持交易，共涉及8.25亿股小米B类普通股，占公司已发行股本约2.57%。其中一宗来自小米早期股东，俄罗斯电信巨头Yuri Milner投资的投资基金Apoletto。

7月9日，小米迎来第二次限售解禁期。此次小米解禁的股本有43.87亿股可于市场流通，占B类股份25.34%。7月4日，小米主要股东晨兴资本于7月4日向基金各GP及LP配发小米集团合计约1.11亿股B类股份，此次配股可视为各GP及LP将其在基金权益兑换为小米集团的股票。

温天纳向新浪财经表示，“小米IPO募资额一半用于回购，看似份额太高，市场也会觉得奇怪，像占投资者便宜。”

今年6月小米频繁回购股票，小米自6月3日以来，连续进行了19次股票回购，所用资金达10亿港元。从6月15日至7月3日，小米连续15个交易日回购。

“发行价17港元，而此时低价回购，小米员工行权成本很低，虽然合规，也会让外界怀疑利益输送员工。”王海表示，高管增持股票会比回购更提振股市信心，从过去一年小米的回购看，每次回购带来短暂升势后，也会有员工行使购股权并在市场套现。

根据最新的小米员工行权价格来看，7月、8月和9月都有小米员工大量行权，行权价最低的仅为0.0279港元，最高的也只有2.67港元，很多员工行权价低于1港元。员工赚的盈利是以倍数计。

但也有小米内部员工表示，当时很多员工在上市时有优先购买权，在小米刚上市时，员工在较高价格买了很多公司股票，报表里面的低价期权其实只是少部分高层和早期员工。

雷军面临资金用途两难：回购股价还是发展业务？

从上半年财务数据来看，第二季度小米智能手机营收占比61.6%，同比下滑5.8%。IoT与生活服务占比28.8%，同比上升5.9%，互联网服务占比8.8%，同比持平。

“小米股价表现不好，离不开市场整体不佳的拖累，但主要影响因素还是公司主营业务不理想。”香港券商分析师分析师王海称，投资者也更多处于观望期，目前投资者更看重小米的业务前景和公司业务基本面。

面对股价的持续下跌，5月17日，小米再次进行组织架构调整，雷军兼任中国区总裁。

雷军再次回归一线，小米业务能否再次突围？除了组织架构调整外，2019年初，小米提出了“手机+AIoT”双引擎战略，并发布独立品牌红米Redmi。7月9日，小米发布新系列手机小米CC，该款手机小米定位为年轻品牌，并担起了年轻人潮流手机的重任，但新系列手机产品发布当天股价并未提振。9月，小米又发布Redmi6400万主摄千元机，小米目前并未上新5G手机。

有着“拼命三郎”之称的雷军，在2016年第二季度，也曾亲自负责手机研发和供应商管理，小米当时放下身段逐个对标，结果实现低谷反弹。同年7月，在小米手机部誓师大会上，雷军表示：“我是跟大家一起来解决问题的，我没有任何批评和指责的意思，我今天真心压力巨大，手机是场小米绝对不能输的仗，绝对不能输。”

温天纳表示，小米回购只是短期内对股价的支撑，未来还是要关注业绩，全球智能手机进入负增长，对小米前景必然有影响。

目前全球手机销量下滑，Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，2019年Q2全球智能手机出货量年同比下降3%，为3.41亿部。三星以22%的全球智能手机市场份额保持第一，华为出乎意料的占17%，而苹果以11%的市场份额排名第三。

2019年Q2小米保持第四，其全球智能手机市场份额为9%，与去年同期基本持平。该季度OPPO以9%的全球智能手机市场份额排名第五，与去年同期基本持平。

第二季度小米智能手机全球出货量约3210万台，对比来看，2019年第一季度小米售出约2800万台智能手机，第二季度小米手机出货量略长。同比去年同期3200万部出货量，则小米智能手机出货量几无增长。

在手机业务方面，小米有着强大的竞争对手，华为、OPPO和VIVO手机厂商线上和线下渠道融合越来越强，同时都在发展海外市场和布局AIoT，目前华为、中兴和vivo5G都已经上市销售，此外，华为也有意布局电视领域，旗下荣耀品牌已经推出电视产品，小米电视销量压力也会加大。但小米在手机印度市场和AIoT供应链布局方面仍占较大优势。

值得注意的是，近日天风国际分析师郭明錤在研究报告中指出，华为在中国市场的市占率将有望由2019年的35–40%提升至2020年的45–50%，华为手机市场占有率提高将会对VIVO、OPPO和小米手机带来最直接的冲击。

8月20日，雷军于当日晚间业绩电话会议中表示，2016年小米已投入5G手机预演，预计今年9月发布第二款5G手机，5G爆发前时间点很难把握，每一次通讯技术换代总有手机厂商掉队，这就是小米面临的风险。公司管理层对这个风险有高度认知，几乎每周都会讨论相关话题，对5G手机前景充满信心。

在主营业务现阶段前景并不明朗，并面对强大竞争对手的环境下，小米的120亿港元是应该用在主营业务的资本开支还是巨额回购股票，这值得管理层深思。

新浪财经从小米内部获悉，此次120亿港元巨额回购股票都是用小米的储备资金。上半年小米总现金储备高达511亿元，目前资产总额为1582.54亿元，小米现金及现金等价物期末余额为349.21亿元，短期债务67亿元，长期债务71亿元。但贸易应付款项为487.99亿元，应收款项为73.37亿元，存货266.75亿元，与去年同期相比下降28亿元。（新浪财经上市公司研究院陈彦旭）