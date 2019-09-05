ZAO更新用户协议，删除可免费使用用户肖像权条款

IT之家9月5日消息 日前，在用户协议条款引发大量争议后，AI换脸App“ZAO”更新了隐私协议以及用户协议。新版用户协议删除可免费使用用户肖像权条款。

在新版协议中，受争议的“授予ZAO及其关联公司以及ZAO用户全球范围内完全免费、不可撤销、永久、可转授权和可再许可的权利”，以及“同意或确保肖像权利人同意授予ZAO及其关联公司全球范围内完全免费、不可撤销、永久、可转授权和可再许可的权利”两段表述已经删去。

在被约谈后，新版协议中说明，用户上传的内容仅限用于“您提供上传/发布短视频以及利用技术对平台上的短视频进行局部修改生成新的短视频的服务，相关内容将严格按照相关法律法规的规定保留在ZAO上，除非为了改善ZAO为您提供的服务或另行取得您的再次同意，否则ZAO不会以任何形式或目的使用上述内容。”

在肖像权属问题上，ZAO在用户协议中强调，其为保证肖像权不被冒用，设置了真人验证环节。用户使用ZAO时，只有通过摄像头验证，才可以公开发布制作好的视频，若发布他人肖像制作的视频，则必须也请肖像权属人进行摄像头验证，或与已经验证好的用户加好友才可公开发布制作好的视频。

此次更新的用户协议及隐私协议会以弹窗形式提示用户，用户若不同意该协议，ZAO会弹出“ZAO无法继续使用你的信息，可临时同意条款去保存数据，然后注销账号”的提示字样。

