为了iPhone 6，当年黄牛穿3条内裤藏8部新机，被掰弯却是真香

iPhone 6 Plus是苹果在2014年发布的一款手机,开创了iPhone的大屏先河,堪称iPhone历史上的一个里程碑。继4S后,它和iPhone 6再次掀起了“黄牛潮”。尽管开售不久便遭遇“弯曲门”,引发全球各地的小伙伴疯狂吐槽,这个系列最终还是成为了有史以来出货量最高的iPhone系列,累计销量达到2.5亿部以上。直到现在,这个系列仍有很多人在使用。

来自猪队友的剧透

在当年的秋季发布会邀请函中,除了日期之外,苹果几乎没有给出任何提示。

然并卵,苹果其实早就被扒得一干二净了。从图片到参数再到真机,iPhone 6和iPhone 6 Plus在发布会之前几乎被赤裸裸地展示在全世界面前。

9月1日,北京移动已经开始接受预约,未标出配置详情,但却给了两个尺寸供选择:4.7和5.5寸。

几天以后,中国电信更是来了一次大乌龙,将新iPhone的特性泄漏了个底儿掉。电信官方上线了iPhone 6的预订页面,上面的渲染图将硬件细节特性展露无遗。

更有意思的是,电信还用另一种方式确认新iPhone将会有两种尺寸。点击“预约”按钮进入填写信息后,系统会问你:“您更喜欢哪款iPhone 6?”,并提供了4.7寸和5.5寸两种选择。

发布会小插曲

发布会中还有一个小插曲。直播一开始,就有中文同声传译的声音,更诡异的是,这个中文同传并不只是中国的观众听到,全世界所有通过网络观看直播的用户都能听到,音量甚至高过苹果主讲人。

世界人民都纷纷吐槽苹果“偏心”了,而中国大陆却仍旧不是新iPhone的首发地区之一。苦心给新iPhone预(ju)热(tou)的中国运营商们被当头浇了一盆冷水,真是酸爽。

亮点与槽点

iPhone 6 Plus配备A8芯片,摄像头依然是800万像素,但对焦、拍照效果均有所提高,还支持光学防抖。不同于前几代iPhone有棱有角的设计,它从屏幕边缘到边框都是弧形设计,玻璃与边框贴合的十分紧凑。软件方面,iOS 8为大屏进行了优化,触摸两次Home键,显示内容会自动下移,方便用户操作顶部内容。

iPhone 6 Plus扎眼的地方在后背:凸起的摄像头和三段式的设计,可能是后背最不完美的一代iPhone。这是为了“逼死处女座,造福全人类”吗?

Bigger than Bigger

尺寸更大,毫无疑问是iPhone 6 Plus最显而易见的特点。而在苹果的中国官网上,作为两款新iPhone的广告宣传语,"Bigger than Bigger"却被神翻译成了“比更大还更大”。

当然,苹果放“大”招其实放得有点晚。毕竟三星已经掀起智能手机大屏化浪潮了,2011年智能手机还普遍不到4寸时它便预判到了这一趋势,它的Galaxy Note系列率先普及了5寸大屏手机。

乔布斯相信适合单手操作的3.5寸屏幕是最佳尺寸,但在市场潮流面前,苹果还是不得不摒弃他的理念。2012年的iPhone 5扩大到4寸,2014年的iPhone 6和iPhone 6 Plus再分别提升到4.7与5.5寸。

对此,友商们自然不会放过机会嘲讽苹果。

三星菲律宾分公司员工发推文引用了乔布斯的一句名言:“永远没有人会去买大屏手机("No one is ever going to buy a big phone)”。三星官方在下面补刀:“看看是谁出尔反尔。”乔布斯是在2010年7月提到摩托罗拉的DROID X和HTC的HD2等当时的大屏手机时顺口说了那句话的。

另外,华为的余承东在微博上称,“这次苹果iPhone 6和6 Plus的发布产品规格让我非常震惊!iPhone6 Plus才5.5英寸的屏幕,长度居然比我们6英寸Mate7还长1.1毫米,比我们仅卖1999元的全金属G7手机还更长更宽,而且摄像头还凸出来了,也太恐怖了吧?!”

他还表示:“如果乔布斯活着,能够让这么超大脑门、超长下巴、超宽边框的手机上市吗?抢钱啊!”

“抢钱”大戏

余承东还真是一语中的,很有先见之明,iPhone 6 Plus和它的兄弟iPhone 6真的是抢钱啊!iPhone 6和iPhone 6 Plus在接受预订后的24小时内的预订量超过400万部,创下了iPhone首日预订量新高。





距离新iPhone正式上市还有整一天,苹果纽约第五大道专卖店门口就已经排起了一道上百人的长龙,队伍已经延伸到了另一个街区。或许是iPhone屏幕终于变大了,长龙似乎比往年的更长。队伍前二十位的人昼夜守候了数天,而前几位的人甚至驻扎了超过两周。

长长的队伍,大量的华裔面孔

iPhone 6和iPhone 6 Plus正式开售后前3天的销量超过了1000万部,创历史最高纪录。苹果CEO蒂姆·库克称:“我们要感谢消费者,让两款产品的销量创下了历史最高纪录。”大家嘴上喊着丑,身体还是很诚实的。

据中国民用航空网消息,为了配合iPhone的发(qiang)售(gou),河南富士康于9月6日委托南航承运14.5吨iPhone 6和iPhone 6 Plus发往美国,9月10日将第二批发出,两批空运货物总重93吨。此次运输费用突破200万元,也创下南航单日货运销售收入最高纪录。

93吨啊,同学们。iPhone 6的重量是129克,iPhone 6 Plus也不过172克,那么总共运了多少部呢?请数学课代表出来算一下。

新iPhone中国制造,却不在中国大陆首发,这样好吗?黄牛内牛满面表示,那是极好的。

黄牛潮再现

香港全城只用了3分钟就将苹果开放的实体店预购额度抢光。最抢手的128G金色iPhone 6 Plus为例,目前香港开出的收购价在1.8万至2万港元,相比8088港元的售价,转售利润率高达247%。每部新iPhone新转手的利润率最少也有100%。

93吨的新iPhone从河南富士康运往美国,19号发售之后,由于中国大陆并不在首发地区,不少iPhone 6和iPhone 6 Plus,饶了地球一大圈,又被黄牛带回来了。大家有考虑过两款新iPhone的感受吗?它们重新掀起了4S时代的黄牛潮,而且,黄牛从香港蔓延到了更远的日本、美国、加拿大、澳大利亚等国。

大家从媒体上见证了黄牛党各显神通:蛋黄派包装、咖啡盒、茶叶盒、卫生巾包装、内裤,都能成为运送iPhone的秘密武器。在深圳海关,被抓到走私的一名男子甚至穿3条内裤藏了8部新iPhone。深圳海关5天内就已查获了1800多部手机。

深圳皇岗海关工作人员展示大红袍茶叶盒藏新iPhone。

在蛋黄派盒子里藏匿的新iPhone

咖啡盒里藏匿有iPhone 6

在美国一家苹果店,10余名中国人排队时发生摩擦,3人被捕。在日本开卖当天,大阪市一苹果店外发生纠纷。有100人以上人士聚集,其中有疑似中国人大声呛声:“为了买iPhone,从中国来这(日本)排了48小时的队,结果竟然跟我说没货!”该事件引来约50名警察。

于是,《环球时报》有话要说了!“这是丢中国人的脸!”《环球时报》还认真分析了一番溢价买新iPhone的国人为何甘愿当“冤大头”?

“虚荣心!”《环球时报》很快得出结论,“大部分还是出于虚荣心,出于炫耀的心理,好像现在拿着iPhone 6就牛,就潮、酷、炫。”《环球时报》告诫道,“现在用着iPhone 6的人已经并不像他们所想的那样酷了……现在看到谁拿着iPhone 6,请向他们投去鄙夷的目光。”

弯曲门

正当黄牛们在世界各地展开疯抢之时,备受追捧的iPhone 6 Plus却遭遇“弯曲门”。越来越多的用户反映,新买的iPhone 6 Plus放在裤子前面的口袋里,两三个小时后拿出来,就变弯了。“今天你弯了吗?”成了国外小伙伴的一句流行问候语。

▼徒手掰弯iPhone 6 Plus

一位小伙子趁机出动,马上在YouTube上发布了自己徒手掰弯iPhone 6 Plus的测试视频(截至今日,播放量超过7100万次)。在视频中,他双手握机,用力一掰,iPhone 6 Plus就从音量键的位置变弯了!此时iPhone 6 Plus还能使用。随后,他又尝试徒手把iPhone掰直。还真的变直了,只不过屏幕碎了。



这位小伙子的“壮举”随即引来了大家的“跟风”。网友们纷纷拿起

PS武器,贡献自己的一份力(e)量(gao)。

网友们创意爆棚,黑得不亦乐乎。友商们表示:真香!当然,他们也兴(xìng)高(zāi)采(lè)烈(huò)地参与其中。LG说“我们的手机就是弯的哦”,借机宣传自家的柔性屏幕手机。

三星更是给Galaxy Note 3的宣传图打上“为值得的人而弯”的广告语。

随着外界的质疑声音不断扩大,苹果终于坐不住了。它发表声明称,公司在设计、制造iPhone时会确保产品漂亮且坚固。在整个开发周期中,它会对产品进行大量的测试,iPhone 6和iPhone 6 Plus符合或超过了苹果的质量标准,正常使用不会出现问题。苹果说,iPhone弯曲是极其罕见的个例,在发售前6天,只有9名用户向公司投诉iPhone 6 Plus存在弯曲问题。

苹果还向媒体开放了产品测试实验室,首次展示了新iPhone严格而科学的测试过程。来看一看苹果官方在iPhone出厂前是怎样尝试掰弯它的。

实验显示,iPhone在55磅(约25公斤)的测试压力下,明显变弯了,但在压力释放后,又恢复了原样。

另外,美国权威杂志《消费者报告》表示,苹果iPhone 6 Plus并不像互联网上热炒的那样容易因为挤压而弯曲变形。他们发现,深陷“弯曲门”的iPhone 6 Plus最大可以承受约90磅(约合40公斤)的压力而不弯曲,而要将其压断,则要施加110磅的压力。

虽然这一受压能力仍然不及iPhone 5——后者可以承受130磅的压力而不弯曲,并承受150磅的压力而不断裂——但强度已经远超苹果官方55磅的测试值。作为对比,三星Galaxy Note 3可以承受150磅的压力而不弯曲,LG G3可承受的弯曲压力为130磅。最易损坏的是HTC One,弯曲压力为70磅,断裂压力为90磅。

疯狂的首发季度财报

弯曲门丝毫没有阻挡iPhone 6 Plus的热销势头。在首批地区发售起20天,iPhone 6 Plus受到了广大消费者的欢迎。据悉,由于iPhone 6 Plus在市场上的需求超过了预期,苹果要求供应链将部分产能从iPhone 6转移到iPhone 6 Plus上去。截至2014年11月15日,iPhone 6 Plus在全球范围内仍然是一机难求。

库克在10月末声称,iPhone 6和iPhone 6 Plus“成为了迄今为止卖得最快的iPhone机型”。

在截至年底的新iPhone首发季度,苹果交出了疯狂的业绩,净营收和净利润双双刷新历史新高。当季净营收同比增长30%,至746亿美元,为微软的3倍左右,谷歌(前一财季)的近5倍;净利润同比增长38%,至180.24亿美元,为微软的3.5倍,谷歌(前一财季)的6.5倍。

是什么造就了如此疯狂的财季呢?变得更大的两款iPhone和中国市场。

当季iPhone销量达到7447万部,同比增长46%;一个季度的销量就达到中国厂商一年的规模,而且iPhone价格还是国产的两到三倍。

大中华市场当季营收同比大增70%,增幅达到其它市场的数倍。回顾苹果迄今在中国业绩的高峰期,也正好是2014年iPhone 6和6 Plus发布之后的两个季度。小米、华为等中国厂商主宰中低端市场,而苹果稍作改变便横扫高端市场——大,才是硬道理。

逐渐淡出历史舞台

2019年7月,苹果停止在印度直接销售包括iPhone 6 Plus在内的四款旧机型。大约一年前,它已经在其它的大市场这么做了。

近几年,iPhone 6 Plus和iPhone 6在国内作为低端机来卖,宝刀未老继续发挥余热。作为第一代大屏iPhone,这一系列迄今累计销量至少2.5亿部了,这是有史以来出货量最高的iPhone系列。

直到现在,仍有很多人在使用这个系列。