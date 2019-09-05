苹果iPhone 8是王者还是青铜

苹果新品手机发布会日渐临近，众所周知，新品发布之际，之前苹果的旗舰产品将纷纷让路，逐渐退出历史舞台，iPhone 8系列就是一个典型，它曾经是苹果手机中的王者，现今却成为“跳水王”！价格一降再降，在第三方平台，iPhone 8从刚开始发布的5888元跌至3499元，iPhone 8 plus价格从6688元跌至3999元。

近几年，苹果手机在国内销量并不理想，华为、小米等品牌性价比高，且价格更占优势，其竞争优势逐渐减弱，但有人认为，iPhone 8系列是苹果最经典机型，它代表了苹果的时代情怀，带给人们难以挥去的记忆，现在趁着降价季，正是入手好时机！

让我们来全面分析一下，iPhone 8系列是王者，还是青铜？

外观优点：双面玻璃+ 无线充电

iPhone 8 plus与历代苹果手机不同的是，这一代加入了更加舒适的双面玻璃机身设计，2.5D的弧线手持握感也很不错，而之前的苹果产品一直都是金属做工，换到了玻璃做工后也适配了更好的无线充电和防水功能，因此在功能方面做到了领先，与国内其他品牌相比，优点更加突出。

外观缺点：设计落后，不如百元价位的全面屏

iPhone 8系列手机的创新从外观设计上被广大用户置疑，先不说“一成不变”的手机外观风格，在这个全面屏的时代，甚至国内百元价位的手机也采用全面屏设计，显然iPhone 8系列从外观上就已落伍。而且苹果手机下方只有一个home键，却占据了一大块面积，对屏占比有很大的影响，全面屏的人性化设计提高了手机颜值。

苹果不使用双曲面屏的设计方案，经验告诉我们：双曲面屏的设计不只是为了提高手机颜值，更能提升屏幕视野和提升手握感，或许这是苹果与三星的设计风格差异吧，苹果从外观角度更多地带有传统色彩，虽然有怀旧感情在其中，但是随着手机外观设计的不断创新，苹果手机的外观过于老套陈旧。

性能优点：A11 处理器零卡顿+人像光效模式

iPhone 8系列结合苹果A11处理器，运行苹果app和游戏，完全没有卡顿，有人声称iPhone 8 plus还能在未来两年继续保持不卡，性能超级强大！此外，iPhone8 plus的拍照能力也是一大亮点，双摄1200万镜头配合更好的图像算法，拍照功能显著提升，加入了全新的人像光效模式，人像拍摄效果更清晰。

iPhone 8 plus通过A11处理器的面孔识别以及机器学习，然后收集光源信息，智能识别人和光源的相对位置，拍出特别有质感的人像光效模式，也具备背景虚化的拍照效果。

性能缺点：拍照功能被称已落伍

苹果手机性能最大优势在于流畅度，如果只看流畅度的话，iPhone8 Plus放到现在依然是要比绝大多数的安卓手机要强的，但是8月9日华为公司发布最新的鸿蒙系统，这是第一款基于微内核的全场景分布式操作系统，是华为自主研发的成品，相信未来华为将有更强劲的竞争力，在手机性能方面不逊于苹果公司。

不可否认，两年前发布的iPhone8 Plus已经落后许多，尤其是在拍照能力，像素并不差，但是iPhone8 Plus与同价位手机相比，其不支持广角镜头、微距镜头和夜景拍摄等功能，更不要提对于前置摄像头十分重要的智能AI美颜技术，所以对于喜欢自拍的用户而言，iPhone8 Plus的拍照功能已经十分落后了。

三大鸡肋弱点

1 、取消了3.5 毫米直径耳机孔。相比之下，三星手机也取消了3.5毫米直径耳机孔，但却增加了电池容量，提升了续航能力，这也算是一个合理的解释吧！但是苹果没有给出任何解释，作为怀旧情结的苹果粉丝们难免有一点小失落和失望，苹果之所以这样做，或许是为了卖蓝牙耳机吧！

2 、不具备双卡双待。iPhone8系列手机不具备双卡双待，这一点似乎令人感到不可思议，一是国产手机千元价位的基本都具备双卡双待，甚至百元价位的老年机也有这项功能。对于一些商务人士而言，有两个手机号是工作必需的，如果他仍然坚持使用苹果手机，就不得不随身携带两部手机。

3 、电池续航性较差。如果你每天使用手机的时间较长，对电池续航能力有较高要求的话，iPhone8系列手机或许不是你的最佳选择，你需要慎重考虑一下，iPhone 8内置1821毫安电池，充电功率也仅有5V/1A，不仅电池容量很少，甚至充电速度也被国产手机淘汰。

iPhone8plus电容量只有2675毫安，相比同期国产手机，电容量都在4000毫安左右，小米9电容量为3300毫安，配备了27w快充，vivo和OPPO的充电速率更是达到了100w，OPPO也有55w的快闪充。如果你已经购买了iPhone8系列手机，解决这个问题的唯一办法就是随身携带一个充电宝，如果你使用双卡，那将意味着你外出时必须拿着两部手机和一个充电宝。