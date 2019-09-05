中国厂商攻破世界难题？网友：我实在编不下去了

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大家好，我是启人。

这两天，以“敢说”被大家熟知的董阿姨又上热门了。

不过和前几次不同，这次她没有收到网友的一致好评，反倒收获了不少质疑。

事情是这样的：

今年8月，董阿姨做客央视财经节目，她现场“检讨”自己：

很多中国人去日本买电饭煲，泱泱大国没有一个做饭煲的企业能把饭煲做好。所以我当时赌了一口气，我要求我们技术人员，必须要做出世界上最好的饭煲。确实实现了。

前两天，在中国质量协会成立40周年纪念会上，董阿姨上台发言，她又说：

我们的饭煲卖到日本，日本人告诉我，我们格力的饭煲比日本的饭煲还要好。但是后来我们琢磨，饭煲好了，大家都能吃了，但是有一群人不能吃，三高人群不敢吃，吃了血糖就要高。所以我们想，既然有需求，我们就创造。所以我们做出了三高人群的饭煲。在座各位如果有血糖高的人，你就打开我的微信，到我的微店买三高人群饭煲，保证你敞开吃，血糖不升高。

此言一出，瞬间引爆网络。

要知道，让高血糖的人放开吃，这是医学界几十年来的目标。

董阿姨通过一口电饭锅，就能让米饭不升糖了？

对此网友们议论纷纷，微博大V春雨医生表示：

我认为是有可能的，就是这个过可以自动生成胰岛素加到饭里通过一系列反应把碳水变成膳食纤维，实现敞开吃...我实在编不下去了...

知乎上也有一些医生，对大米展开了科普。

比如这位，详尽说明了为什么米饭吃下去会升糖，还顺便分析了北方短粒米和南方长粒米的区别。

同时他直接指出：大米就是碳水化合物，最后一定会变成糖。

那么怎么让电饭锅做出来的碳水化合物（也就是大米）不升糖呢？

有两个办法：

1、煮不熟的米饭，让身体不吸收。

2、煮烧焦的米饭，直接将大米碳化，让糖消失。

但这种电饭煲...消费者肯定不会买的。

事实上，在格力以前，市场上已经出现了很多“降糖电饭煲”。

很多你能想到的大品牌几乎都出过。

它的原理很简单，就是做饭时，用水不停冲刷米粒，然后将米粒和米汤分离。

这样做可以让米粒表面的淀粉溶于水中，改变米饭中直链淀粉和支链淀粉的比例，达到“降糖”的目的。

但这么做真的有用吗？

当然没用。

还是那句话，米饭本身就是一碗碳水化合物，只要米饭在，就不可能无糖。

所以这种电饭煲，商家只敢起名“低糖电饭煲”或“沥米电饭煲”。

就在大家以为，格力的“三高人群”电饭煲也是这样一款产品时。

昨天晚上，格力官微对此回应：

我们的三高人群电饭煲，其实做的是糙米发芽饭，适合三高人群。

这个“糙米发芽饭”听起来很高大上，启人研究了一下午，终于搞懂这东西是什么了。

介绍这东西，得拆开了说：先说“糙米”，再说“发芽”。

水稻是什么，大家都知道吧？

水稻脱壳之后得到的，就是糙米。

糙米再去掉“皮层”和“胚”，就得到我们平时吃的精白米了（胚乳）。

也就是说：糙米比我们平常吃的精米上，多带了一层“皮”。

因为有这层皮，大米保留了种子的活性，经过一定的温度和湿度培养，糙米就会发芽...

用这样的米做出来的饭，就是糙米发芽饭了。

然而...吃了糙米发了芽的饭，血糖就不升高了？

这和启人学到的初中化学知识完全不符。

启人在百度上搜了一下糙米的功效，很多搜索结果都说，糙米保留了较高的营养素啊，生成了什么 γ-氨基丁酸啊，对糖尿病人有好处。

不过就是没说，为啥有了这些营养素，血糖就不升了。

你看，你吃了碳水，又吃了层“皮”，然后血糖就不升了？

这是个悖论嘛。

死心的启人决定还是谷歌一下。

果然，在维基百科上，我清楚的找到了糙米能抑制血糖的科学依据：

主要是因为纤维素。

水果榨汁剩下的果肉渣，大部分就是纤维素：

这东西能比重小，体积大，能吸水，可制造饱腹感，不知不觉可以让你少吃。

可溶性纤维素可依附于肠道，减缓糖的吸收，同时增强葡萄糖代谢。

发了芽的糙米还能将将大量淀粉分解，进一步降低糖的摄入（但不是不摄入）。

综上，大家一直说吃糙米好，就是这个原因了。

不过启人要说：一切脱离剂量讲功效的说法，都是胡扯。

因为有了纤维素，所以血糖升得慢。

那我换成吃一跟富含纤维素的黄瓜，配半碗米饭行不行？

我在做米饭时，混点富含纤维素的粗粮行不行？

重点不在于你吃了什么，而在于你吃了多少。

我们必须承认，糙米发芽饭升糖确实比精米饭升糖慢，但如果你无节制的吃几碗下去，可吸收的糖的总量，一定会高于一碗精米。

没有任何一个医生，敢告诉他的糖尿病患者：糙米发芽饭可以放开了吃。

（发芽糙米淀粉含量下降近一半，还原糖却上升40-60倍）

格力的电饭煲可以把平常需要16个小时才能完成的发芽过程，缩减到3小时，这很好。

启人也可以理解董阿姨卖力推荐自家产品的心理，毕竟董阿姨就是业务出身，可以说是中国数一数二的销售人才。

但是，咱说话也得靠点谱啊。

敞开吃，血糖不升高——有经过像投诉奥克斯一样的实验过程吗？

咱可不能辛辛苦苦走到现在，丢了之前攒下的好口碑啊。

做不到的事情，不要保证。