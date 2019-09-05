Facebook推出约会服务Dating，服务2亿单身用户

据英国《金融时报》网站报道，Facebook今日宣布，周四正式在美国推出约会服务Facebook Dating。分析人士称，Facebook此举是在押注其对用户喜好和习惯的深入了解，这有助于单身人士找到适合的伴侣。

作为全球最大社交网站，Facebook平台上拥有逾2亿单身用户。Facebook今日称，通过一些共同爱好的事情，帮助约会双方建立起有意义的关系。Facebook还表示，这项“选择性”的服务允许用户将其Instagram上的发帖整合到Facebook Dating账户中，其目的是能让人们“更真实地看到某人是谁”。

早在去年8月，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）就在Facebook的年度F8大会上表示，Facebook将推出一个新的约会功能，允许用户创建一个单独的账号信息，列出兴趣、地理位置、工作、喜好、个性和想要参加的活动等。

尽管当前已经存在不少约会应用，如Tinder、Bumble、OkCupid和Hinge and Match等，但Facebook的优势是：拥有20多亿活跃用户和逾2亿单身用户，对用户喜好和习惯有着深入的了解，还可以通过社交网络免费为他们提供约会服务。