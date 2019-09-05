诺基亚 6.2/7.2 正式发布：“奥利奥”后置三摄

IT之家9月5日消息 北京时间今日晚间，HMD在IFA 2019上正式发布诺基亚6.2和诺基亚7.2手机，采用“奥利奥”后置三摄设计。

据了解，诺基亚6.2和诺基亚7.2都使用了聚合物复合材料，其强度是聚碳酸酯的两倍，重量是铝的一半。这两款手机尺寸相同，为159.88 x 75.11 x 8.25mm，手机重量为180g。

诺基亚7.2具有黑色、冰色和绿色三种配色。采用6.3英寸水滴屏，分辨率为1080p+（HDR10）。硬件上，采用高通骁龙660处理器，有4GB和6GB两种内存选择，64GB和128GB两种存储空间可选，电池容量为3500mAh，具有3.5mm耳机口。

摄像方面，诺基亚7.2采用“奥利奥”排列后置三摄，4800万像素主摄+800万超广角（118度）+500万像素景深传感器。前置摄像头像素为2000万。诺基亚7.2将于9月底上市，售价为299欧元起（约合人民币2360元）。

诺基亚6.2和诺基亚7.2的屏幕大致相同，采用6.3英寸水滴屏，分辨率为1080p+（HDR10）。具有冰色和黑色两种配色，硬件方面，搭载高通骁龙636处理器，电池容量为3500mAh。

摄像方面，也是“奥利奥”后置三摄，1600万+800万+500万像素组合，前置摄像头为800万像素。诺基亚6.2将于10月份上市，售价为199欧元起（约合人民币1573元）。