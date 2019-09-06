《战争机器5》：熟悉的枪林弹雨和萌芽的“开放世界”

随着各大展会的落幕，不少大作将在下半年开启了新一轮竞争。从小岛秀夫的「死亡搁浅」，再到明年初充满霓虹色彩的「赛博朋克2077」。琳琅满目的3A大作更是满足了大部分玩家的胃口。而提到微软，不得不说的便是其独占作品「战争机器」系列了。



「战争机器」的前三部曲是由Epic Games打造的，而本作则与四代相同由The Coalition进行制作，在经过了几天的体验之后，可以说The Coalition交出了一份令人满意的答卷。这一作继承了以往的风格，相比其他射击类游戏，则更加体现出了「爽快」两个字。

多人模式是这款游戏的精髓，「战争机器」1-4部的核心玩法基本不变，延续了前几代的TPS体验。战斗的爽快感自始至终，很多玩家眼中，认为这才是男生该玩的游戏。

随着7月20日的多人测试开始，更多演示视频的也相继传播出来。游戏的优化体验十分不错，在游玩的时候基本无掉帧情况发生。

如果你是新手，不用太过担心。「战争机器5」的新手引导过渡十分自然，代入感很强，仿佛身临其境的在做战术演习，而不是其他游戏中冷冷清清的旁白告诉你该做些什么。对话幽默风趣，情节设计巧妙的同时，也对新手也更加友好。

在新手教程中，巴德会一步一步指引玩家完成所有的基础操作，如最基本的奔跑、躲藏掩体，亦或是掩体击杀、翻越掩体击杀等操作。对于武器的介绍则更加简单易懂，不同武器在不同情境下的使用方法也会详细介绍。

新手引导之后，让我们来看看它的特点与变化

通过前期的预热，相信玩家们也对游戏玩法有了更直观的印象。而它相比前作又有哪些变化在等着我们呢？

1、弱点指示器

当我们瞄准并开枪的时候，我们应该如何判断自己的子弹到底打没打到对手？弱点示意的加入，则为玩家解决了这个疑惑，你能明确的知道自己打在了哪里。而相较以往的作品，这会十分影响玩家的游戏体验。

2、武器上弹时间的调整

网络上有一个名词，叫做「换弹癌」，拥有「换弹癌」的玩家，指的是那些子弹只要不满则必须要换弹的玩家们。「战争机器」中的换弹则很好的解决了这一问题。在对战中，如若换弹，则必须精确地把握上弹的时间条。当滑块滑到灰色区域，是正常换弹，白色则是威力加倍，时间减半。在剧情中可能影响不大，但在对战中这分秒的差距便决定了生死。这对于战斗中换弹的时机有了更多的要求，对于节奏的把控也十分重要。

3、后坐力与键位的调整

对于后坐力来说，游戏整体的感觉是步枪后坐力更小了，冲锋枪的后坐力更大了，而每个人对游戏的感受不同，只能等待上市之后大家自行体验。对于键位来说，游戏将电锯与刺刀从原有的长按B键改为了长按RB键。

新模式的加入

新对战模式叫做「Arcade Deathmatch」，在这个模式下玩家可以选择不同的人物，而不同的人物拥有个字所对应的不同的技能，有的移动速度更快而有的会获得护盾等等。玩家可自行选择擅长的职业进行对战。每个职业都有各自默认的武器，玩家在对战中会获得不同的积分用来升级武器或者兑换奖励。

新模式的加入，无疑让对战充满了更多的游戏性和可玩性。满足了不同玩家的需求，加深对游戏的理解。当然，如果PVP玩累了的话，游戏的剧情方面也十分出色。游戏的背景十分宏大，讲述了跨越近百年的人兽战争，跌宕起伏，主角的人物性格也描绘的十分生动，爽快感不亚于对战模式。

不同难度的挑战也给新手玩家与超高难度玩家带去不同的体验。他的的核心战斗体验保持着一贯顶尖的操作手感，通过不同武器将敌人射爆依然是战斗的主旨。而其不同的变化，则在于对故事开放度的又一次提高。厂商负责人Rod Fergusson曾在外媒GameSpot的采访时说到开发团队受到了育碧开放世界游戏的启发，艺术总监Aryan Hanbeck也在接受采访时表示受到过「战神」游戏的不少启发，在保持良好叙事的游戏基础上，增加更多的开放性元素，使得游戏的探索变得更有意义。而在游戏中，他们也确实做到了。

结语

相信每一位玩过的玩家都会对「战争机器」系列有着很深的印象，不仅在于其硬核、狂野、爽快的战斗体验，也在于其别具一格的游戏风格与宏大的背景设定。游戏在保持叙事完整的情况下又加入了开放世界的元素，对于喜爱探索地图的玩家来说更是福音，也是「战争机器」系列的一次新的尝试。游戏爽快的玩法，以及优秀的剧情表现，不得不为让人更加看好这个系列的未来。游戏将于9月10日正式解锁，登陆Xbox One、Win10商店和Steam平台，Steam售价163元且支持国语配音。