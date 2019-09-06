诺基亚翻盖手机卷土重来！4G、实体按键、耳机孔

手机界开始文艺复兴？2019年9月，生产诺基亚手机的芬兰公司HMD Global宣布将推出一款翻盖手机。

这款即将发售的诺基亚2720 Flip是对诺基亚最初2720 Fold的全新翻版，据了解，2720 Flip搭载的是KaiOS操作系统，预装WhatsApp、Facebook、谷歌地图等软件，自带Kai应用商店。

诺基亚2720 Flip

它的外部有一块1.3英寸的屏幕，可以显示时间，打开之后是2.8英寸的主显示屏。和经典的翻盖手机一样，用户可以打开设备接听电话，然后合上挂断。

网络方面，2720 Flip支持4G LTE，速率150（下行）/50Mbps（上行），支持2.4GHz Wi-Fi、蓝牙4.0，还拥有3.5mm耳机孔。

拥有诺基亚手机制造知识产权的HMD公司重新发布诺基亚手机系列的老款手机，这已经不是第一次了。在过去两年中，该公司曾推出了一些标志性设备的新版本，包括3310和8110等经典型号。HMD表示，到目前为止，这些手机已经售出了1000多万部。

2720 Flip是该公司在柏林IFA消费技术贸易展上宣布的五款新设备之一。该公司将推出的其他设备包括诺基亚6.2和7.2智能手机，以及一款名为诺基亚110的新功能手机。

诺基亚800 Tough

HMD推出的另一款功能手机是诺基亚800 Tough，该公司表示，这款手机将具有“军用级”保护。HMD表示，这款手机还配有4G网络，能够承受意外掉落。该公司称其为“加固”产品，主要针对在恶劣天气条件下工作的人。

Counterpoint Research表示，在过去3年，功能型手机的市场份额一直在增长，这与智能手机销售萎缩形成了鲜明对比。Counterpoint预计，功能手机在未来三年将带来160亿美元的硬件收入，这在很大程度上要归功于新兴市场的增长。

HMD首席执行官弗洛里安-塞切（Florian Seiche）表示，该公司将寻求在2020年前在“中端市场”手机上推出下一代5G移动网络，并正在使其硬件“抗未来”，以尽快实现这一目标。

“软件创新变得越来越重要，”塞切称，“人们想把手机握得更久，但他们应该从这项创新中受益。”

这款诺基亚2720将于本月晚些时候上市，售价89欧元（约合708元人民币）。