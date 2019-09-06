英特尔发布世界上最快的超级学术计算机Frontera：每秒最高38.7千万亿次浮点运算

2018年8月，戴尔EMC和英特尔宣布联合设计一款叫做Frontera的超级学术计算机，由美国国家科学基金会提供6000万美元资助，这台超算将取代德克萨斯大学奥斯汀分校（TACC）的Stampede 2。上述计划在今年6月实现，并于近期正式公布Frontera。

英特尔声称，Frontera可以实现每秒最高38.7千万亿次浮点运算，使其成为世界上支持建模和仿真、大数据和机器学习等学术工作的最快的计算机。相比之下，Stampede 2的峰值性能为18千万亿次浮点运算。

“Frontera系统将为研究人员提供前所未有的计算和人工智能能力，可用于学术研究，”英特尔副总裁兼英特尔极限计算组织总经理崔西·丹克罗格说。“有了英特尔的技术，这台新的超级计算机在科学和工程领域开辟了新的可能性，可以推进研究，包括宇宙理解、医学治疗和能源需求。”

Frontera大多数的节点采用液冷，预计每个节点将消耗约65千瓦的电力，其中大部分来自太阳能和风力发电。

在存储方面，Frontera采用了四种不同的通道，这些通道由DataDirect Networks构建，总共超过50PB，并配有3PB的NAND flash，这意味着每个节点大约有480GB的SSD存储空间。其中三个通道是互通的，而第四个通道拥有每秒1.5TB的极速连接。

Frontera现已被用于模拟中子星撞击融合并试图解释其过程中爆发能量的起源。此外，也有学术团队利用它来建立了脑肿瘤发展的生物物理模型，以更有效地诊断和治疗胶质瘤。北卡罗来纳大学正在利用Frontera训练一个人工智能模型，基于分子的三维结构来描述分子的力场和势能。