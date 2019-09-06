除了《守望先锋》，任天堂直面会还公布了这些游戏

任天堂于9月5日召开了直面会，并公布了一大批新Swicth游戏，包括《守望先锋》《异度神剑终极版》《幻影异闻录#FE》等备受期待的游戏，下面为大家汇总部分游戏发售信息：

《守望先锋传奇版》丨2019年10月16日发售，39.99美金；

《巫师3完全版》丨2019年10月17日发售

《荒野行动》丨2019年10月上架

《异度神剑终极版》丨2020年发售，支持中文

《幻影异闻录#FE》丨2020年1月17日发售，支持中文

《塞尔达传说织梦岛》丨2019年9月20日发售

《宝可梦剑/盾》丨2019年11月15日发售

《NBA 2K 20》丨2019年9月6日发售

《神界原罪2》丨已经发售，支持中文

《卡比猎人》加强版丨已经免费上架，有内购

《Rogue Company》丨2020年发售

《无畏》丨2019年发售

《路易吉洋楼3》丨2019年10月31日发售

《圣剑传说3重制版》丨2020年4月24日发售

《任天堂明星大乱斗SP》丨新DLC角色「班桌熊」将于9月5日上线

除了以上列出的，本次直面会还公布了《奥伯拉丁的归来》《小镇英雄》《九龙妖魔学园纪》《Deadly Premonition 2》《MOON》《勇者斗恶龙1/2/3》《FC侦探俱乐部》《俄罗斯方块99》《机甲战魔》《幻想大陆战记》等游戏。