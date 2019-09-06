内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

除了《守望先锋》，任天堂直面会还公布了这些游戏

2019-9-6 6:54:18来源：威锋网作者：Marcus责编：骑士评论：

任天堂于9月5日召开了直面会，并公布了一大批新Swicth游戏，包括《守望先锋》《异度神剑终极版》《幻影异闻录#FE》等备受期待的游戏，下面为大家汇总部分游戏发售信息：

《守望先锋传奇版》丨2019年10月16日发售，39.99美金；

《巫师3完全版》丨2019年10月17日发售

《荒野行动》丨2019年10月上架

《异度神剑终极版》丨2020年发售，支持中文

《幻影异闻录#FE》丨2020年1月17日发售，支持中文

《塞尔达传说织梦岛》丨2019年9月20日发售

《宝可梦剑/盾》丨2019年11月15日发售

《NBA 2K 20》丨2019年9月6日发售

《神界原罪2》丨已经发售，支持中文

《卡比猎人》加强版丨已经免费上架，有内购

《Rogue Company》丨2020年发售

《无畏》丨2019年发售

《路易吉洋楼3》丨2019年10月31日发售

《圣剑传说3重制版》丨2020年4月24日发售

《任天堂明星大乱斗SP》丨新DLC角色「班桌熊」将于9月5日上线

除了以上列出的，本次直面会还公布了《奥伯拉丁的归来》《小镇英雄》《九龙妖魔学园纪》《Deadly Premonition 2》《MOON》《勇者斗恶龙1/2/3》《FC侦探俱乐部》《俄罗斯方块99》《机甲战魔》《幻想大陆战记》等游戏。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：任天堂守望先锋

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有