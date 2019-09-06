微博新App绿洲内测两天即下线，图片社交还是种草社区？

2019年的社交浪潮再次席卷，继陌陌推出ZAO后，微博也趁热推出全新生活时尚社交产品“绿洲”。

9月4日，ZAO和绿洲同时迎来“出道”后的第一道“坎”。ZAO因用户隐私协议不规范，存在数据泄漏风险等网络数据安全问题被工信部约谈。与此同时，内测仅2天的绿洲被网友扒出，涉嫌抄袭韩国著名平面设计工作室studio fnt 2015年给Ulju Mountain电影节设计的视觉形象，而后选择下架处理。

反观2018年推出的众多社交产品，包括子弹短信、多闪、马桶MT，以及后来被称为“月抛型”社交软件的捏脸ZEPETO、魔晶、脸萌等，发展的路径何其相似：出道即巅峰，但转瞬即逝，不是被约谈就是被下架，至今尚无成功突围案例。此时，微博及陌陌两大社交巨头，在财报发布后不久，选择在同一时间点推出社交新品，确实让外界猜测不断。

尤其是绿洲，顶着外界宣称的“ins+小红书”结合体的名号，在微博体系中又将扮演怎样的角色？对微博而言，其能否凭借绿洲缓解当前的流量焦虑？

绿洲内测两天即下线，图片社交还是种草社区

9月2日，微博正式推出“绿洲”，9月3日，该App便登上APP store社交免费榜榜首。据七脉数据显示，9月2日绿洲下载量预估为4254，9月3日这个数字已经达到23万多。目前该款App仍处于内测状态，但由于App图标涉嫌抄袭，现已在应用商城下架。

对此，绿洲官方微博发文致歉，说明了设计情况。同时，绿洲方面回应称，为保护版权，现已进行临时下架处理，同时启动内部设计流程审查工作，并跟相关设计方联系解决版权问题。

根据记者的使用体验，绿洲的页面底端分为5个主要栏目，主页类似于“Instagram”的图片+视频的信息流模式；推荐页面有包括“穿搭”、“美妆”、“美食”等12个子频道，神似小红书，就连页面展示也与小红书十分相似。

“绿洲算是Ins、小红书的结合体。虽然是图片社交，但是做的还是信息流的生意。”互联网分析师葛甲表示。

上一个想做中国“Instagram”的是美图秀秀，曾经提出All in社交的美图最终也不了了之，那微博有可能成为中国的“Instagram”吗？

对此，葛甲称，虽然都是做图片社交，但是微博和美图还是不一样的。“微博的图片数据和美图的图片数据产生机制不同，微博图片是社交图片，主要是由用户上传，用于展示。美图秀秀是工具，产生的图片不以传播用途为主，它的工具属性超过社交属性，所以很难做成。”

基于微博的社交属性，相较于美图秀秀，微博的胜算似乎更大一些。“图片更容易用在电商方面，也就是说图片社交用户在电商方面的转化率更高一些。”某业内人士对蓝鲸记者称。

不仅行业内人士对绿洲的定位预判为“小红书”式的社交电商模式，微商也第一时间嗅到了“商机”，纷纷杀进“绿洲”，甚至直言“绿洲能冲到社交榜第一的位置有微商们的一份功劳”。

一直以来，微博似乎都对电商领域情有独钟。就在近期，淘宝直播与微博电商直播已实现打通，之后KOL在淘宝直播开播时绑定微博账号可将直播内容同步到微博，实现双平台分发。

这对微博和淘宝来说都是一次试水社交电商的机会。“虽然微博也在做电商，但背靠阿里终归是存在风险。微博方面更希望能孵化出属于自己的社交电商平台。”某业内人士分析称。

存量流失增量有限，绿洲能否缓解微博的流量焦虑

据2019年二季度财报显示，微博二季度营收4.318亿美元，同比增长1%；净利润1.03亿美元，同比下降27%。其中广告和营销收入3.707亿美元，同比0.2%；中小企业和大客户广告营销收入为3.465亿美元，同比增长2%；增值服务营收为6120万美元，同比增长8%。

蓝鲸TMT记者此前通过对比微博近9个月财报数据对比发现，微博各项收入增长均呈放缓趋势。

目前的微博，急需新的业务增长点。虽然二季度，微博活跃用户数增速明显，但微博流量已处于明显存量阶段，上升空间有限。

“目前新增流量枯竭，存量也正在慢慢流失，开发新的产品会带来新的流量，大家需要在新的产品里去找新的机会。当用户肯将时间花费在新的产品的时候，就可以开始做商业运营了。”葛甲称。

通过流量明星和大V为电商导流，在这方面微博已经有较为成熟的机制。而作为种草社区的小红书，通过在社区种草、再到电商平台拔草也逐渐培养了自己为电商导流的能力。从这个角度看，同样具备社交属性的微博，不排除布局种草社区的可能。

据微博此前披露的数据显示，微博头部作者规模达到70万，同比增长37%。其中大V用户规模超过4.7万，同比增长60%。微博平台内的合作MCN机构达成2700家，同比增长124%，拥有5个以上大V的机构数增加了25%。

如果另辟新的流量池，对手握众多KOL资源、流量资源、社交关系、现成的电商导流经验的微博来说，在重构新的种草社区方面仿佛拥有许多优质的先天条件，小红书式的内容电商似乎是微博不错的选择。

但在业内人士看来，真实的口碑、草根推荐才是助推小红书一步步崛起的关键，而小红书近期出现的各种危机，正是“口碑下滑”后的集中体现。如果绿洲靠微博明星大V导流，无疑是再造一个微博。如果想发展种草社区，如何营造一个高质量、有口碑的社区环境，才是绿洲能够成功的关键。