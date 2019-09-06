日本最大Apple Store零售店将在9月7日（周六）开幕，设计大亮

经过一段时间的规划和建设之后，苹果近日宣布日本丸之内地区的新零售店Apple Marunouchi将于9月7日（本周六）正式开幕，这是苹果自去年四月份以来在日本开设的第三家Apple Store（日本第九家），同时也是日本地区规模最大的苹果零售店。

「丸之内拥有惊人的能量，我们的团队迫不及待地欢迎客户在本周六光临这家日本地区规模最大的Apple Store。」负责零售和人事的苹果高级副总裁Deirdre O'Brien说道。

据维基百科介绍：「丸之内以东京站为中心，与邻接的大手町共同发展为中心商务区，内有丸大厦、新丸大厦、三菱东京UFJ银行本部大厦、邮船大厦等大型企业的办公大楼，因而成为日本的金融、经济中心之一。」所以看来苹果选择这样的一个区域开设Apple Marunouchi也是看重这一地区优越的地理位置和经济地位。

Apple Marunouchi的建筑设计同样走的是苹果一贯的「简洁中融入当地特色」的风格，例如独特的带有立体圆角的窗户由两层玻璃组成，给人一种未来感，同时店内的中庭连接了两层楼高，竹子等植被也为店里增添了一丝绿色气息。

此外，苹果还宣布了「TOKYO CREATIVE GUILD」，将邀请当地不同的艺术家参与涵盖摄影、音乐、创意设计等不同主题的课程。