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壳厂曝光苹果iPhone 11 Pro系列拟加入渐变配色方案

2019-9-6 7:06:33来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月6日消息 早前华为P30 Pro在推出时便拥有多种渐变色方案可供选购，而三星Galaxy Note 10则拥有独特的Aura Glow配色。有消息称苹果也将在今年的新款iPhone Pro上加入这类渐变式配色设计。

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近日据在线零售商Mobile Fun表示，其收到消息称苹果iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max将加入全新的渐变色方案，据称与Galaxy Note 10的Aura Glow配色非常相似。同时手机壳生产商Olixar上架的一款产品图也佐证了这家线上零售商的消息，其手机壳被套在了一款采用渐变色iPhone Pro Max的外部。

不过截止目前尚不清楚新加入的类Aura Glow式的iPhone配色方案是否仅限于某些特定的存储配置或需要额外多付费用。

根据早前爆料信息显示，苹果iPhone 11 Pro和Pro Max将分别配备5.8英寸和6.5英寸OLED显示屏，采用后置“浴霸”三摄方案；搭载A13 Bionic处理器，采用iOS 13系统；使用4GB或6GB RAM，支持4G LTE网络。

苹果将于当地时间9月10日上午10点（北京时间9月11日凌晨1点）在位于美国加州库比蒂诺的Apple Park园区内的乔布斯剧院中举行今年的秋季发布会，届时关于新款iPhone的种种传言都将得到证实。


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关键词：iPhone 11 Pro

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