分析：苹果下一个重大产品是HearPods助听器

此前业内曾有过预测，称苹果新产品线将有一个突如其来的转折，会向一个根基稳固但缺乏灵感和毫无准备的行业扔下一颗重磅炸弹。不过我们看到的事实往往相反，苹果已经像一艘巨大航船一样小心行驶，转弯速度非常缓慢，以至于它一些意料之中的新品比如AR头显和自研头戴耳机依旧隐藏在幕后，更不要说进军新领域的硬件产品了。

HearPods传闻

近日，来自AppleWorld的博客文章提出了一个观点，认为苹果的下一款重要产品可能会是助听器。该文章认为苹果一直在准备进入助听器行业，从AirPods的技术以及若干专利方向就能看出，不过就像手机、音乐、应用程序、平板电脑和PC一样，任何行业都必须积累足够的条件，才能让苹果推出一条新产品线。

首先，新的产品线必须有足够大的客户群，市场需要保持稳定，甚至要在长期可持续性的前提下不断扩大。

其次，一条产品线必须有足够的毛利润才能在财务上具有重要意义。

第三，必须有一定的技术贡献，以区别于现有的新产品线，这项新发明必须申请专利。

第四，新产品的需求与苹果已经具备的工业基础设施和经验具有协同作用。

此外，这个新产品哪怕有众所周知的不足之处，但消费者几乎本能地就能理解苹果产品的改进之处。

苹果现有的AirPods加上定向麦克风技术和噪音消除技术已经奠定了助听器产品的基础，经过一些修饰改良，苹果颠覆性的助听器就可以很快上市。

据悉，全世界光美国就有3500万单耳或双耳失聪的人，美国助听器市场2017年价值约70亿美元，预计到2025年将以每年7%的速度增长。全球市场的规模可能是美国市场的三倍。现实中，大多数需要助听器的人买不起，也没有助听器。

大多数现代助听器可以放大声音，但在方向选择和噪声消除方面却很糟糕。苹果可以凭借AirPod和Beats产品以及噪音消除技术专利，解决助听器目前未能解决的最大问题。

换个角度想问题

实际上目前已经有一些「为iOS设计的」兼容产品，它们跟普通耳机造型相似，可连接到iPhone或iPad上听音乐，可以进行立体声通话，并配有适合听力受损人群的扩音功能，只不过这些都是很初级的产品，苹果可以做得比它们更好。

文章最后还告诉我们，目前销售的「劣质」助听产品贵到离谱，市面上的助听器每台售价1500美元至2000美元，而且属于易丢失和易损坏的消耗品。想象一下，如果苹果通过已经建立的医疗健康渠道进入助听器市场，哪怕是以更便宜的价格发售产品，也足以赚到手软。

当然，这款预想中的「HearPods」很可能只是代表听力障碍人群发出的愿景，不过分析中的内容不无道理，尤其是苹果近来在辅助人机交互技术上的积极探索和众多专利申请，并不排除这个可能性。此前我们曾把很多关于听力改进和健康功能一厢情愿地加诸在对AirPods的期待上，却没有想到它会诞生一个独立的、特殊的新产品。

不过即便HearPods是真的，也将与大众消费者联系不大，它有自己专属的服务方向，虽然满足不了广大果粉对新品的渴望，但对于健康关怀和助听设备改革有重大意义。你认为苹果真的有可能推出一款助听器产品吗？