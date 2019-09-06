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谷歌宣布开源创新隐私保护技术，面向所有开发者

2019-9-6 8:00:19来源：新浪科技作者：维金责编：懒猫评论：

北京时间9月6日早间消息，谷歌希望让其他公司更方便地保护用户隐私。谷歌周四在官方博客中宣布，将发布差分隐私库的开源版本。

差分隐私仍是一种相对较新的数据科学形式。使用这种技术，科技公司可以在不侵犯用户个人隐私的情况下挖掘大量用户数据。这种技术可以将随机噪声注入到用户数据中，确保科技公司无法识别出每个用户。

谷歌指出，从头开始开发这样的工具很难。谷歌产品经理米格尔·古瓦拉（Miguel Guevara）表示：“今天，我们推出差分隐私库的开源版本，这已被用于谷歌的某些核心产品。为了让开发者更方便地使用这个库，我们将重点放在那些可能特别难以从头开始开发的特性上，比如自动计算用户贡献的边界。现在，任何想要使用这个库的组织或开发者都可以免费使用。”

谷歌今年已经公布了多个开源隐私保护项目，包括Private Join and Compute。这可以帮助合作公司加密它们的数据。此外，谷歌还发布了TensorFlowPrivacy。这款工具帮助开发者开发带隐私保护的机器学习模型。

谷歌已经在多个领域应用差分隐私技术，比如在谷歌地图上衡量某家餐厅的餐品有多受欢迎，或是优化谷歌Fi。苹果也使用这种技术对各种数据进行模糊处理，包括用户浏览历史，以及用户的HealthKit数据。Uber于2017年发布了差分隐私工具，限制从司机处获得的数据。通过向个人数据注入随机噪声，公司可以在不追踪用户，或侵犯用户隐私的情况下挖掘信息。

开发者目前可以在GitHub上访问谷歌的开源差分库。这个库中的工具包括一款随机测试器，能帮助开发者检查自己的工作并防止错误。

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关键词：谷歌开源

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