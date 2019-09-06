麻省理工开发磁控线性机器人，能在脑血管中自由穿梭

IT之家9月6日消息 麻省理工（MIT）工程师开发出一种柔软的磁控线性机器人，据称这种机器人能够在不对血管内壁造成损伤的情况下通过狭窄曲折的血管。有科学家表示，这种技术对于未来快速清除中风、动脉瘤所造成的血栓和血管病变将有极大帮助。

血栓可以在身体的各处血管形成，也可以随血液流淌至身体各处“为非作歹”，当血栓出现在大脑中时甚至还可能导致严重的头痛、脑出血和中风等症状。目前脑血栓除了可以用药物治疗外还可通过机械取栓术（mechanical thrombectomy）清除。机械取栓是一种微创手术，外科医生会从患者主动脉插入导管与导线，在X光对血管成像的引导下到达梗塞处去除血栓。但是这种方法会让外科医生暴露在辐射下，而且过程负责需要专门培训，且由于机器价格和后期相关人员培养费用高的缘故，偏远或落后地区的患者无法采用这种疗法。

不过未来或许还有一种新途径可以去除血栓。已有MIT团队通过结合生物相容性材料和磁力驱动方面的工程知识开发出一种新型的线性机器人。这种机器人的躯干由柔韧的镍钛合金（nickel-titanium alloy）制成，上面覆盖有带有磁性物质的糊状物，外层涂有水凝胶磁性涂层。因而这种机器人在具备灵活性的同时还拥有光滑、无摩擦等特性，同时其所拥有的生物相容表面也能避免对血管内壁构成损伤。同时由于这种机器人可以使用磁力远端控制，医生将不需要非常靠近患者，进而避免暴露在辐射下的风险。

有科研人员表示，这种微创技术未来将可减轻急性中风造成的损害：“要是能在前90分钟左右治疗，患者的生存率可能会显著增加，如果装置能在‘黄金时间’内逆转血管阻塞，就可以避免造成永久性脑损伤。”

目前而言这种新型机器人已在真人大小的大脑模型中成功验证了相关概念，研究团队希望能将这种机器人概念更加小型化，以便在活血管中进行测试。