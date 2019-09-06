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诺基亚800 Tough快速上手：名副其实的砸核桃工具

2019-9-6 8:15:33来源：新浪科技作者：晓光责编：骑士评论：

9月6日上午消息，Nokia品牌持有方HMD公司在IFA 2019展会上发布一系列新品，除了Nokia 7.2和Nokia 6.2这两款安卓手机外，还有多款非智能机Nokia 2720 Filp、Nokia 800 Tough、Nokia 110，其中最显眼的就是Nokia 800 Tough，这是一款以坚固耐用（砸核桃）为卖点的手机。

硬汉Nokia 800 Tough

Nokia 800 Tough来了

从Tough（强硬，坚强的意思）这名字就能看出来，它是个狠角色，外观是非常传统的九键+小屏，但外表覆盖了一层坚硬的外壳，粗旷风格也很硬汉。

这款产品支持IP68级别防水（完全防止外物及灰尘侵入，电器无限期沉没在指定的水压下，可确保不因浸水而造成损坏）。还通过MIL-STD-810G军规认证，1.8米高度随便摔。另外自带手电筒可随时照亮环境，也是诺基亚手机的光荣传统。

Nokia 800 Tough自带手电筒功能

诺基亚目前在这类手机上采用的操作系统叫“KaiOS”，一个以Firefox OS（就是之前失败了的火狐系统）为基础的手机操作系统，定位其实介于智能与非智能手机之间，可以安装Facebook、WhatsApp等专门定制的App。

底部还自带挂绳孔，可以挂在背包上

全身硬壳包裹

KaiOS的用户界面是基于物理按键和非触摸显示屏设计的，专门供给带按键的小屏手机使用，在印度市场据说发展的还不错。

Nokia 800 Tough内置2100mAh电池，还有GPS定位功能，续航据说可以达到“数日”。十月起在全球上市，目前欧洲定价是109欧元（未含税约人民币860元）。

采用microUSB接口充电

此前，诺基亚的3310等手机因为出色的质量和耐久度被网友戏称为砸核桃专用手机。如果说以前还有开玩笑的意思，今日的Nokia 800 Tough则是名副其实做到了这点，按它的设计标准，砸核桃应该不成问题。

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关键词：诺基亚800 Tough诺基亚

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