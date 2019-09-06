宏碁推出新款电竞椅，售价13999美元

早在去年，宏碁就在IFA上展示了高科技装备满满的Thronos电竞椅，现在，这款电竞椅再次更新了一个简化版本，称为Predator Thronos Air。既然是简化，价格自然也便宜了，不要20000美元，只需要13999美元，也就是10万人民币。

显然不是什么普通的椅子，它由可调节键盘、鼠标盘托，双脚踏板，三个显示器支架组成，模块化虽然有所减少，但仍然有挺高的可调节配置。

但不要以为10万元是买断价格，接下来你还要按照自己口味配置1个游戏台式机、1个网络摄像头、3台电竞显示器，如果一不小心，预算铁定爆表。

如果买不起宏碁的游戏电竞椅也没有关系，在推出椅子的同时，Predator Triton 500笔记本和Predator Triton 300笔记本也同时发布。

其中Predator Triton 500为旗舰版本，提供300Hz 1080p分辨率显示器，RTX 2080 Max-Q显卡，最高第九代英特尔酷睿i7处理器和32GB内存，512GB SSD，定价2799.99美元，相当于2万元人民币。

Predator Triton 300则选用了第九代酷睿i7处理器，GTX 1650显卡，32GB内存，2TB Raid SSD，15.6英寸显示器支持144Hz刷新率，定价1299欧元，相当于10244元人民币。