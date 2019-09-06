阿里收购网易考拉，不仅仅是动物园再添一员那么简单

在经过了一个多月的拉锯战，阿里巴巴20亿美元收购网易考拉终于正式落地。

两家公司同时宣布达成战略合作，阿里巴巴集团以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉，同时阿里巴巴、云锋基金作为领投方参与了网易云音乐此轮7亿美元的融资。

据介绍，考拉将保持独立品牌运营，天猫进出口事业群总经理刘鹏兼任考拉CEO。

一进一退，在交易背后，收购考拉将给阿里带来什么？出售考拉对网易又有带来哪些影响？不妨来看看两家公司背后的哲学。

丁磊之道

“网易的哲学是，我们不追风口，但一定要顺势而为，抓准时机。”丁磊在不同场合都阐释过网易之道，佛系、稳扎稳打、专注。

如此风格也是源自网易的底气，主营的游戏业务能稳定输出现金流，另一方面，网易诸多业务都有着丁磊强烈的个人风格，他坚信“一命二运三风水四积德五读书”，认为应该享受生活而不是去征服生活。

“我们更愿意在自己熟悉的领域里面做好自己的事情，不熟悉的领域，我们一律不碰”。而考拉这项业务也源于丁磊的日常生活，他在《三石的私物精选》中写道，自己很喜欢旅游，从2000年开始全世界到处走，并且喜欢购物。“我一直有一个梦想：怎么能够把世界上我看到的好产品带给中国的消费者。”

在丁磊看来跨境电商是个巨大的机会，他在多个场合都表达了对考拉的期许：2015年，丁磊表态，网易考拉海购未来几年内将成为营业额500-1000亿左右的零售商；2016年立下著名的目标：希望未来三到五年，在电商战场再造一个网易；2018年进博会上，丁磊又表示非常希望网易考拉能和大家一起创造新历史。

对于这项业务，丁磊也给足了耐心，一直到2017年Q2仍表示，“利润率目前还不是我们考虑的重点。”但同时他也表示，也不会在这方面给予非常大的补贴。

但现实的业绩很残酷。根据2018年第四季度财报，网易电商收入站上了历史最高点，达到66.79亿元，但与此同时仅有4.5%的利润率。有分析指出，“这几乎就是卖一单亏一单，毫无利润可言。”

而几乎在同一时间，网易进行了大规模的调整，各业务线出现不同程度的优化，接连下线了网易金融、薄荷直播、网易相册等一系列边缘产品，整体环境带来的压力也让网易采取了屯粮过冬的姿态。

除了网易考拉，另一项丁磊非常看重的业务，网易云音乐在获得百度投资后，此次又得到了阿里的加持，也为了下一阶段继续与腾讯之间的竞争做好准备。

在与吴晓波的对话中，丁磊表示，自己最在意的是网易能不能真真正正地变成一个更加长远的、有核心竞争力的企业，像他很喜欢的那本书书名一样“基业长青”。

这意味着，一方面像书中讲到的那样“卓越的公司明白要刺激小变化，生意才能进步和发展”，另一方面也要审时度势，适时进入和战略放弃。

“我们判断这个黄金窗口期是未来两到三年。这个时候谁跑得快，谁的机会就大。”丁磊在去年的进博会上对跨境电商发表自己的想法，这意味着在通往窗口期的这段时间仍需要不断投入。

没有电商基因的网易对比起电商领域的霸主阿里，虽然短期上二者市场份额十分接近，但对于不愿烧钱换规模的网易来说，选择接受阿里收购，短期内营收会受到影响，不过将瞬间变成纯利润模式，毛利率也会重回高增长状况，在如今的市场压力下未尝不是一个好结果。

正如丁磊在与阿里CEO张勇对话中说的那样，“两家企业是互相学习的过程，你做的很好了，那我们就不用做了，因为我再怎么做，可能也做不过你。”

丁磊与张勇展开对话

张勇的“第一把火”

电商业务一直以来都是阿里的命脉，而对于继任者张勇来说，如何在现有基础上创造更大价值，跨境电商就是其中很重要的一环。

早在2014年世界互联网大会上，时任阿里COO的张勇就表示，跨境电商将是未来重点布局。彼时，天猫国际上线还不到一年。

两年后，马云在博鳌论坛倡议，建立eWTP（Electronic World Trade Platform，世界电子贸易平台），帮助中小企业、妇女和年轻创业者更方便地进入全球市场，将全球化思维更深地注入阿里文化之中。

而在框架之中，天猫国际承载着整个阿里大进口战略的执行，张勇也更坚定了发展跨境电商的方向。他表示，跨境电商绝不是一时风口，而是在eWTP框架下，非常有可能开创全球新经济贸易体系以及新经济特区的窗口机会。

在张勇的管理哲学中，战略定力是非常重要的，“每个人都要有战略定力，所有核心管理者都要有战略定力，你既然选择了这个赛道，必须坚持做下去，而不是说看着外面风景很好，别人可以这么搞，我们也要搞一下。”

如此定力也延伸至了跨境电商领域，2018年11月，已经确认成为马云接班人的张勇立下目标，未来5年，阿里将实现全球2000亿美元进口额的目标。

为了能达成该目标，天猫内部也进行了架构调整，原本向靖捷汇报的天猫进出口事业部总经理刘鹏，变为直接向张勇本人汇报。

今年年初，刘鹏发布了天猫国际2019年的重点战略，其中最主要的就是升级直营业务，与平台业务组建“双轮驱动”模式赋能全球品牌；打造海外仓直购新模式，为海外“小而美”品牌构建全球供应链网。

而这恰恰就是网易考拉所擅长的，早在成立之初丁磊就坚持做自营，在日本、韩国、美国、欧洲都设立了采购点自己来采购，与此同时还投入了大量的资金自建保税仓储。

双方的互补会进一步提升天猫国际的能力，与此同时，两个团队带来的竞争或许也将互相激励出更好的成果。

“如果一件事情只有一个团队干，我怎么知道他干得足够好呢”，在张勇的管理哲学之中，提倡通过比较来寻找差距，“并不是说每件事情一定要收敛。如果整个企业一件事情只有一个团队做，有的时候可能是问题甚至悲剧的开始。”

业内人士分析称，阿里的核心电商业务想要拉动增长，一头的下沉市场空间有限，另一头发展跨境市场也是一个选择。而收购网易考拉，或许就是张勇继任的“第一把火”，也代表着阿里未来的重点发展方向。

跨境电商进入一家独大时代

有网友笑称，阿里收购考拉，是因为考拉也是个动物，在名字上非常契合，但在这背后，跨境电商双雄的合并是否能起到1+1>2的效果？

根据Analysys易观发布的2019年第二季度《中国跨境进口零售电商市场季度监测报》数据显示，该季度天猫国际排名第一，份额为33.1%；网易考拉排名第二，份额为25.4%。

另一则报告来自艾媒咨询。该机构统计，2019年上半年网易考拉以27.7%的市场份额排名首位；天猫国际以25.1%位居次席。

虽然排名存在差异，但两组数据均表明：两者之间尚无明显差距，随着双方“合体”，合计份额均已超出50%，足以占据半壁江山，形成一家独大之势。

实际效果未必能像数字那么简单。有分析指出，天猫国际和网易考拉两个平台用户和入驻平台的品牌都有很大重叠度，两家平台合并，整合过程一定会比较漫长，且存在诸多不确定因素。

“我个人可能不认为这是一笔划算的买卖，现在洋码头也在卖，花二十亿美元有些不划算。”信义资本分析师秋源俊二认为，“如果阿里不买，可能担心拼多多会买，影响天猫国际的发展。”

不过也有分析人士向新浪科技表示，阿里收购网易考拉，至少存在三点优势：第一，阿里可保证自己在跨境电商领域的统治地位，彻底形成一家独大的局面；第二，依靠完善的供应链物流体系，市场优势还将扩大；第三，双方的价格战也将随之“消失”，可进一步增大利润空间。

“考拉对阿里旗下的天猫国际是非常好的补充。”网经社电子商务研究中心主任曹磊也发表了类似的观点，认为“转会”阿里，考拉将获得阿里的资金、流量与生态支持，将在跨境电商领域取得长远发展。

“中国互联网行业的竞合关系将长期存在，”曹磊表示，把成熟的业务交由更擅长的竞争对手深耕，同时又通过战略投资、交叉持股等方式把竞争对手引入到自身更擅长的业务中，这种你中有我、我中有你、兼容发展的局面，过去有腾讯京东，如今是网易阿里。“这些都是中国TOP10的互联网公司，它们之间的“消耗战”越少，对整个中国互联网产业的健康发展就会减少很多干扰，是一种分工上的优化。”

无论未来如何，阿里收购网易考拉标志着跨境电商从双雄争霸进入一家独大时代，尽管苏宁京东等巨头均在局中，但面对供应链、物流均需要巨大投入的状况，短期内很难有人能动摇合并后天猫国际的地位。

报告预测，跨境电商的交易规模有望在今年增至10.8万亿。在近9000万用户参与下，一个新十万亿市场即将诞生。

在窗口期尚未到来的情况下，收购规模相近的网易考拉进行补强，对于资金链非常充裕的阿里来说意味着占据了先机，但双方无论从文化还是从打法来说都相差甚多，张勇的“第一把火”仍需要时间才可以“燎原”。