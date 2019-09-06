白、黑名单也有冒犯性？微软工程师建议Chromium代码库名单改为allowlist、blocklist

去年有两个知名开源项目—— Redis 和 Python 均因为其代码库包含 master和slave这些被认为具有冒犯性的单词而被要求修改名称。即便这种请求看起来是如此的无理取闹，但开发者最终还是向“政治正确”（局部）妥协了。

最近类似的案例又再次上演，双方主角还是科技巨头公司——微软和Google。我们都知道微软已经选择Chromium作为Microsoft Edge的内核并成为积极贡献者。近期，微软的一名工程师向Chromium 提交了一个bug报告，建议清除Chromium代码库中包含潜在冒犯性的单词，以净化代码库。

例如，whitelist（白名单）和blacklist（黑名单）这种单词就被认为具有冒犯性，应该从代码库中删除，还被建议修改为allowlist和blocklist。

发表此提案的微软工程师表示，这些建议修改的内容是由 PoliCheck扫描得到的，它是一个机器学习模型，可对数百种文件格式进行基于上下文的扫描。而扫描规则遵循微软的多样性和包容性政策。

对于微软工程师的一番建议，Google工程师Rick Byers先是表达了“小心翼翼”的欢迎心情，并表示这是一个很好的策略，但他们从来没有打算在代码库中做任何可能具有攻击性的事情。Rick补充道：“我不认为Chrome团队必须为修复这些bug而提升优先级（据我所知，目前还没有看到这对我们的实践造成问题），但如果清理它对微软（或任何其他的 Chromium贡献者）有价值，那么至少在平台代码中，获得必要的代码审查也不会有什么问题。”

尽管在源代码中更改注释或变量名称通常对用户是不可见的，但如果它在首选项和设置中出现破坏名称之类的内容，则此类修订可能会出现问题。