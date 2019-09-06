Windows 7即将停止支持，Windows 10传承安全接力棒

今年5月份，微软推送了最新的2019 Windows 10更新五月版并带来了一系列新功能。更重要的是，此前任何可以升级到Windows 10的设备都能安装和更新到2019 Windows 10更新五月版，从而确保得到最新的功能更新和安全补丁。

与此形成对比的是，5个月之后，微软经典的Windows 7操作系统将于2020年1月14日正式停止技术支持（EOS），Windows 7可以继续启动和运行，但无法获得后续的更新和技术支持——包括新的安全更新、非安全类的热补丁、免费或付费的辅助支持选项和在线技术资料更新等。

这意味着，2020年1月14日后，运行Windows 7的PC将处在高风险状态。用户只有迁移到Windows 10等仍受支持的系统才能收到定期的安全更新并帮助他们保护设备，防御恶意攻击。

Windows 7已经老去，Windows 10焕发新生

Windows 7已坐稳十年的霸主地位，但根据Netmarketshare统计机构数据，在2019年7月份Windows 7和Windows 10的全球市场份额差距在进一步加大，Windows 10份额增加到了48.86%，Windows 7只剩下31.83%。

在Windows 10推出的第一年，微软就宣布Windows 7、Windows 8.1系统可以免费升级到Windows 10系统。且只要升级到Windows 10系统，就开启了无限免费升级Windows 10新版本的革新之路。同时相对来说，Windows 10系统配置要求和Windows 7时代要求几乎没有改变，如果你的设备运行Windows 7很轻松，那么Windows 10也不在话下。根据2019年5月份微软官方统计的数字显示，Windows 10系统已经在8.25亿台设备上运行。

微软在Windows 10上采取的是持续不断的升级、再升级、再革新策略。在最新的2019 Windows 10更新五月版中，微软还改进了Windows Update的更新机制，仅在用户手动检查更新时才提供功能更新，并提供单击下载/安装选项。对于旧版系统用户，可以在Windows 10支持即将结束时通知用户。期限到达后才会启Windows 10的大版本更新升级。可以说Windows 10的用户友好度是一直在进步的。

设备安全不容妥协

2017年5月12日晚，迄今为止最大规模的勒索病毒网络攻击席卷全球。这种勒索病毒名为WannaCry（及其变种），全球各地的大量组织机构遭受了它的攻击。受害者电脑会被黑客锁定，提示支付一定金额才可解锁。当时恰逢大学生毕业论文答辩之际，同学们纷纷中招，耽误了学业进程。

由此可见，一款即将或者不受安全更新支持的系统会将面临多大的安全风险。而Windows XP或Windows 7用户想要躲过病毒软件影响最好的办法就是升级到最新的Windows 10，因为在这次“WannaCrypt”病毒及变种的风波中，几乎没有Windows 10用户中招。

迁移到Windows 10已经到了刻不容缓的境地，我们谁也不能保证下一个“WannaCry”勒索病毒不会再来，届时只有持续更新的Windows 10能够起到防御功能，保护用户的信息安全。

升级到Windows 10恰逢其时

在Winodws 7支持终止后，你仍然可以安装和激活Windows 7系统，不过由于缺乏安全更新，它更容易受到安全风险和病毒的攻击。在2020年1月14日后，用户就必须要尽快迁移到Windows 10系统，以保证系统安全。除此之外，在2020年1月14日后，Windows 7设备上的IE 11浏览器支持也将终止。作为一个Windows系统组件，IE浏览器与安装了IE的Windows操作系统二者支持相同的生命周期。

需要注意的是，在Windows 10上，微软已经保留了最新的IE浏览器版本，并且还在持续打造基于开源Chromium核心的Edge浏览器，这款新的Edge浏览器除了支持新特性，还将支持兼容IE模式。

升级到Windows 10目前有两种方式可以考虑，一种是将原有设备上的Windows 7系统升级到Windows 10系统，这样可以确保在保证最大硬件兼容性的情况下获得最新的系统更新和技术支持；另一种值得推荐的是升级到采用预装Windows 10的最新硬件，现在的个人计算机更加快速、轻便、功能更强大、安全性更高，而且平均价格比8年前更便宜。