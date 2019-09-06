网易考拉张蕾：天猫刘鹏将任考拉CEO，自己将任业务顾问

9月6日早间，阿里巴巴在官方微博宣布，与网易达成战略合作。阿里巴巴集团以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉，同时阿里巴巴作为领投方参与了网易云音乐此轮7亿美元的融资。

对此，现任网易考拉CEO张蕾发布公开信称，未来，考拉品牌将继续保持独立运营，与天猫国际一起，共同为中国消费者带来更好的跨境商品和服务体验。

张蕾称，天猫进出口事业群总经理刘鹏将兼任考拉CEO。自己将担任天猫进出口业务顾问，继续陪伴大家。

以下为网易考拉CEO张蕾公开信：

各位考拉同事：



今天，对考拉来说是一个意义非凡的日子，网易与阿里巴巴达成了战略合作，考拉接受阿里巴巴集团20亿美元的全资收购，从今天起，正式加入阿里巴巴集团。未来，考拉品牌将继续保持独立运营，与天猫国际一起，共同为中国消费者带来更好的跨境商品和服务体验。

昔日最强劲的对手，如今将成为并肩作战的队友。相信大家跟我一样，此时此刻，心情是复杂而兴奋的。

2014年，在政策红利和消费者需求的催化下，考拉和天猫国际相继诞生。我们用“考拉”给自己取名，是希望消费者能够在这里，像考拉一样懒，一样幸福。

一位新伙伴——天猫进出口事业群总经理刘鹏。刘鹏在跨境电商领域有着丰富的实战经验，在任职期间也展现出卓越的管理能力。未来，刘鹏将兼任考拉CEO，带领大家继续为更好的考拉而战。我将担任天猫进出口业务顾问，继续陪伴大家。

今天称得上是考拉的成年礼。我希望大家，面向过去，感到骄傲；面向未来，保持乐观，充满期待。

小考拉，加油！

张蕾

二零一九年九月六日