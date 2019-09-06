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中国电信详解手机之间传文件方式

2019-9-6 12:17:27来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月6日消息 今日，中国电信发文从安卓系统之间、iOS系统之间等方面总结了手机之间的传文件方式。

安卓系统之间互传

• 系统内置的快传

如果是同品牌的手机，最快的传输方法莫过于系统自带的快传。虽然使用时对品牌有限制，但它们大多可以为用户提供高速、稳定、无需流量的文件传输体验。

•蓝牙

蓝牙是比较常规的传输文件的方法，两个手机在完成配对以后就可以传输文件了。虽然可以跨品牌传输，但传输的过程中往往存在速度慢、不十分安全等因素。

• OTG

OTG是On-the-Go的缩写，主要应用于各种不同的设备或移动设备间的连接，进行数据交换。如果手机支持OTG功能，那么完全可以通过支持OTG的U盘，将资料从一台手机转移到另一台手机。

• NFC

在Android 4.0时代，NFC功能就被整合到了原生Android系统当中。背靠背的Android Beam近场传输功能只需要两个NFC手机靠在一起就可以进行数据传输，相比蓝牙省去了一系列配对的步骤，十分方便快捷。

iOS系统之间互传：

• Airdrop（隔空投送）

隔空投送可以在Mac和iPhone、ipad、iPod touch之间传递文稿、照片、视频等。使用前提是确保两台设备均已开启Wi-Fi和蓝牙，且彼此之间的距离不超过9米。

• icloud

iCloud能为苹果所有设备同步照片、通讯录、日历。你只需要使用Apple ID登录，决定对哪些应用启动iCloud同步即可，剩下的同步操作交由系统自动执行。

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关键词：中国电信

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