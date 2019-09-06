IFA 2019彪马发新品：不是跑鞋，是智能手表

现在搞跨界似乎成了一种时尚，世界著名运动品牌彪马（PUMA）将在IFA2019展会上正式发布自家首款智能手表，是不是很惊喜？彪马发的新品不是跑鞋，而是手表了。

据了解，彪马智能手表将配备一个1.19英寸圆形AMOLED显示屏以及44mm铝制表壳，防水功能可以让你带着它安心游泳。此外，这款手表最大的特点就是：超轻！仅27g的重量，显然还是不离本行，是为运动爱好者打造的。彪马智能手表和Fossil Group合作生产的智能手表将搭载高通骁龙3100芯片组，运行AndroidWearOS，将提供4GBROM和512MBRAM，属于Wear OS智能手表的标准配置。

在续航方面，彪马宣称这款手表可以超过24小时，另外，这款手表还支持NFC支付、心率监测、健身跟踪以及谷歌助理等等。至于价格方面，彪马智能手表预计售价为275美元，约合人民币1966元，目前大部分智能手表也差不多在这个价位，不算过分。配色方面有褐色、白色和荧光色三种可选。

其实，彪马也不是第一次做科技产品，早在2016年，该公司就推出了第一款自动系鞋带的运动鞋，去年又将80年代的经典鞋款进行高科技复刻，打造出1986 RS ComputerShoe，可以使用USB接口进行充电，还能通过蓝牙连接手机。