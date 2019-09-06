富士康美国工厂首款产品曝光：不是面板是自动咖啡机

据国外媒体报道，美国政府对于富士康的威斯康辛州工厂增加当地就业岗位、让制造业回归美国本土寄予厚望。然而最新信息显示，富士康在美生产的第一款产品竟然是一款用于机场和企业办公空间的自动咖啡机。

当地时间周四富士康宣布与总部位于得克萨斯州的Briggo公司建立合作关系。后者生产的自动咖啡机主要用于机场和企业办公室，大小相当于一个小型购物中心内的自动售货机。

据悉，富士康将在自家威斯康辛州的液晶显示器工厂制造这种自动咖啡机。目前富士康的威斯康辛州工厂还未竣工，因此并未投产液晶显示器或任何产品。

富士康目前的目标是在2020年将威斯康辛州工厂竣工，预计工厂规模将小得多，雇佣的美国人也将远远少于2017年时任州长斯科特·沃克(Scott Walker)所签署合同中最初承诺的1.3万个工作岗位。当时，美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)也称赞该协议是美国国内制造业的胜利，特朗普亲临现场出席奠基仪式，并将该项目称为“世界第八大奇迹”。

到目前为止，富士康只是成功买下了一系列被它称为“创新中心”的空置建筑，而且还在不断缩小其在威斯康辛州的工厂计划规模。

显然除了液晶面板以外，自动咖啡机是富士康首批打算在美国生产的设备之一。目前还不清楚Briggo何时将开始看到它的自动化咖啡机走下富士康的威斯康辛州工厂装配线。