腾讯谈游戏健康系统：不接入，就下架！

IT之家9月6日消息 腾讯官方今天表示，去年9月，腾讯对旗下健康系统启动升级，开启公安实名认证，现已完成了几乎全部移动游戏的覆盖，正在逐步推进客户端游戏的接入。

在健康系统升级一周年之际，腾讯公司高级副总裁马晓轶发布公开信，介绍了腾讯未保工作的最新进展，并分享了相关的思考和经验。

据马晓轶介绍，腾讯将在今年完成健康系统的全产品覆盖。而为了确保所有未成年用户都可以受到保护，如果有游戏因为技术等硬性原因无法接入健康系统的——即便依然可以贡献营收——腾讯都会毫不犹豫地把它们停运和下架。

马晓轶认为，未成年人保护的工作永远没有终点，它的核心在于四个命题：游戏时间管理、游戏消费管理、实名信息校验和适龄游戏尝试。

腾讯会主动尝试未成年人保护的各项途径，并积极投身与主管部门、行业及公众的相关讨论，为后续统一标准的出台提供力所能及的支持。

以下为马晓轶公开信全文：

各位未成年用户、家长、行业伙伴：

时间过得真快，作为腾讯未保体系的关键环节，健康系统从去年9月起升级至今已经满一年了。借这个契机，我也想和大家交流一下腾讯在未成年人保护方面的一些新进展、新想法。

回想起来，我们是从2017年初开始未保体系建设的，前前后后，自发施行了目前国内最严格的未成年人防沉迷措施，也按照覆盖游戏行为的“事前、事中、事后“这个思路，在各环节不断完善这个体系。

经过一年以来的升级，到今天，包括《王者荣耀》《和平精英》在内的几乎全部移动游戏都已经完成了健康系统的接入，而客户端游戏的接入目前也正在进行中，其中《英雄联盟》《地下城与勇士》《穿越火线》等热门产品都已率先完成了。

在我们的计划中，今年会完成健康系统的全产品覆盖。为了确保所有未成年用户都可以受到保护，如果有游戏因为技术等硬性原因无法接入健康系统的——即便依然可以贡献营收——我们都会毫不犹豫地把它们停运和下架。

但我想说，上述这些工作，并不是我们的终点。

我曾在不止一个场合讲过，保护未成年人，其实是游戏这个行业与全社会签订的一份承诺与契约。而伴随着社会和行业持续发展，这份契约也并非一成不变，需要不断的优化与更新。

两年多以来，我们与很多行业伙伴交流，他们对于未保的工作同样重视，也有着坚定不移的决心，但一个很大的困扰是一直没有一个统一的标准与规范。移动互联网时代，未成年人保护需要考虑更多细节，工作纷繁复杂，到底要往怎样的方向、怎样做，才是成体系与有效果的呢？

在此，我想与大家分享腾讯在未保上的一些思路和实践，也很希望能就此与所有业界和关注未保问题的同仁交流。

我们认为未保最核心在于四个命题：

1.游戏时间管理：

这是未保的首要命题。因为未成年人玩游戏，最大的问题就是因为自制能力不足等原因而导致时长失控。

2007年，游戏行业根据主管部门要求统一部署了防沉迷系统，通过控制游戏内的收益，引导未成年人进行自我节制。而我们则在这个基础上，通过游戏外成长守护平台+游戏内健康系统的“双引擎”，进一步强化对未成年人游戏时间的管理，对超过规定时长的账号强制下线。

今年，我们还在一款新游戏《一起来捉妖》上做了新的尝试，对所有未成年用户施行每日21：00-次日8：00禁玩，更深入地探索未成年人游戏时长的合理区间。

2.游戏消费管理：

这是另一个重要命题。因为未成年人往往没有独立的经济来源，游戏消费失控，给家庭带来的困扰同样值得关注。

对于未成年人游戏消费的管理，腾讯的成长守护平台已经做了一些初步探索，具备了相应的技术与能力。在成长守护平台中，家长可以根据家庭实际情况，对孩子的单次消费和每月总消费设置限额，超过规定额度即会被系统禁止消费。

而除了腾讯自身运营的游戏外，包括微信与QQ空间中的小游戏产品，也都可以通过成长守护平台对未成年人的消费额度进行管理。

3.实名信息校验：

这是未保的一个底盘。要做好未保，前提就是进行精确的未成年人身份识别。

目前，腾讯已经率先接入了公安权威数据平台，对实名信息进行真实性校验，并启用了针对疑似未成年人的人脸识别验证——此前，这些技术主要应用于金融、信用、政务等对征信安全要求极高的行业。随着全社会对于未保关注的加强，我相信这种“真实名”也会成为游戏行业的共识与趋势。

4.游戏适龄尝试：

这是未保的另一个重要命题。国家相关部门去年提出了“探索符合国情的适龄提示制度”相关要求，是非常好的一个引导方向，我们也做了积极响应。

今年5月，我们在《和平精英》上率先启动了16+试点，之后又在6月与人民网及其他同行联合发起倡议，对不同年龄层级的用户给出相应适龄提示。未来腾讯也会与有关单位一起继续进行针对性的研究。

未成年人是祖国的未来和希望。作为一个父亲，我深知让孩子保持好学习、生活与娱乐三者平衡的重要性。而腾讯作为行业一员，更是有着责无旁贷的义务，去主动尝试未成年人保护的各项途径，并积极投身与主管部门、行业及公众的相关讨论，为后续统一标准的出台提供力所能及的支持。

时代向前，对行业不断提出新的要求，未成年人保护的工作也永远没有终点。我们由衷希望能通过自身持续不断的努力，协助广大父母对孩子的游戏行为进行更科学、规范、健康的管理，让游戏行业与全社会之间的这份新契约尽早完成。

谢谢大家！

马晓轶

于腾讯健康系统升级一周年之际