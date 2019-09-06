拿下阿里投资，回血的网易云音乐能成功突围吗？

阿里投资网易云音乐的消息在传了三个月之后，终于尘埃落定。

9月6日，网易与阿里共同宣布达成战略合作，阿里以20亿美元收购网易旗下跨境电商平台考拉，同时，阿里作为领投方参与网易云音乐7亿美元B2轮融资。

至此，网易云音乐已经集齐百 度、阿里两位巨头投资方。当下，阿里音乐业务虾米已经被边缘化，甚至被移出大文娱板块，挪到创新业务旗下；与太合音乐合作的百 度音乐也不再重金投入播放器业务，体量较小的豆瓣FM已经接受腾讯音乐投资，音乐播放器市场真正的玩家也就剩下腾讯和网易了。

网易云音乐此次拿到阿里投资，意味着平静已久的在线音乐市场将再起波澜。从2015年的最严版权令到现在，几经调整的在线音乐行业还是变成了巨头的游戏。

一笔双赢的交易

阿里投资网易云音乐是一笔双赢的交易，双方各有算盘，但业内人士认为，网易云音乐可能收获的更多。

对于阿里来说，入股网易云音乐不仅限于布局音乐赛道，更多的是推进整个大文娱板块的布局，抢占用户在线时长。过去三年，天天动听停止服务，虾米音乐被边缘化，阿里音乐一直在用户和版权流失的双重困境中挣扎，早已失去竞争力。

大文娱则成为阿里重点发展方向之一，扶植淘票票，阿里影业率先盈利，即便是还在大额亏损的优酷，阿里方面也曾多次对外表示，“对优酷的投入不设上限”。从电商到消费，再到文娱，符合消费升级的路径。

投资网易云音乐，补齐了阿里的短板。对于网易来说，则拥有了足够的资金，去丰富内容储备。成立至今，网易在版权方面的投入越来越重视。

2014年下半年，在线音乐行业迎来第一次版权大战，参战方主要是腾讯音乐与阿里音乐，那时网易云音乐才刚刚上线一年，并不被巨头放在眼里，而它获取版权的方式主要还是拿转授权。

2015年，国家版权局下发最严版权令，220万首无版权音乐在两个月的时间里被下架，薄弱的版权储备成为网易云音乐发展的最大掣肘。

2016年，阿里音乐转型失利，改变了在线音乐格局。当年，阿里音乐将天天动听改版为阿里星球，集音乐播放、粉丝经济、直播等众多功能为一体，这一改版引起了众多用户吐槽，期间天天动听宣告停服，虾米被边缘化。

天天动听、虾米的大量用户流向酷狗、QQ音乐等平台，还有一部分流入了网易云音乐。在巨头的厮杀中，网易云音乐慢慢崛起。发展过程中，网易也意识到了版权的重要性。

2017年，网易完成由上海广播电视台、芒果文创等投资的7.5亿元A轮融资，迅速跑马圈地。也是在这一年，在线音乐行业第二次版权大战爆发，腾讯音乐和网易云音乐正式在版权战场上相遇。

根据公开报道，网易云音乐在这一年先后拿下了爱贝克斯（avex）、米漫传媒、Kobalt、丰华唱片和天娱传媒的独家版权合作，但这些与腾讯娱乐的版权储备比起来可能不值一提。

直到2018年2月国家版权局介入，促成腾讯音乐和网易云音乐达成版权合作，双方版权授权范围将达到各自独家音乐作品数量的99%以上。但核心关键曲库非常容易留在不授权的1%范围内，所以版权的竞争并未结束。

2018年，网易云音乐拿到超6亿美元B轮融资，百 度加入，不站队的网易云音乐股东中，也有了巨头身影。直到今日阿里入股，网易云音乐已经集齐了BAT中的两巨头。在音乐行业中连连失利的百 度、阿里也是在借网易云音乐防御腾讯。

有了资金之后，网易云音乐的动作备受期待。

网易云音乐赚到了

网易云音乐成立至今，一直十分重视用户体验的完善，这也是它能够收获大量用户认可，并迅速崛起的一个原因。根据网易最新披露的财报，网易云音乐总用户数已经破8亿。拿到阿里投资，给了网易云音乐回血的机会。

今年6月，据称因违反相关规定，网易云音乐被下架30天。7月恢复上架后，云音乐上线了“云村社区”代替原来的“朋友”板块，并推出了音乐版朋友圈的“Mlog”概念，重拾社交。此前网易云音乐只专注在播放器领域，如今社交成了其新故事。

有报道称，网易云音乐已经开始在招聘云村运营，8月中旬，还有网易云音乐旗下LOOK直播招募游戏主播的消息流出，不过，网易云音乐CEO朱一闻此前曾在接受采访时表示，云音乐的直播定位是音乐直播。

社交和直播业务已经被腾讯音乐娱乐集团印证是可行的，并且是赚钱的。腾讯音乐的营收主要来自在线音乐服务（包括付费订阅和数字专辑）和以音乐为核心的社交娱乐服务（包括虚拟礼物和增值会员），去年上半年，这两块业务营收占总营收的比重分别为29.6%和70.4%。社交带来的流量和红利可见一斑。

对于新一轮融资的用途，网易方面表示，会继续推进聚焦战略，将资源集中在优势领域，通过持续创新，为用户创造源源不断的价值。同时将继续大力支持网易云音乐的发展，助推中国原创音乐人创作出更好的作品。

值得一提的是，新一轮融资完成后，网易公司仍单独享有对网易云音乐的控制权。网易云音乐的未来发展依然掌握在自己的手里。

QuestMobile春季报告显示，截止今年3月，在线音乐行业月活数前五名分别是酷狗音乐、QQ音乐、全民K歌、酷我音乐和网易云音乐，虽然前四名均为腾讯系，但网易云音乐的增速是最快的。

与四年前相比，在线音乐行业的格局已经发生变化，未来腾讯系与网易的两强竞争才刚刚开始。