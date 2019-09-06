除了iPhone 11，下周苹果发布会或许还有这些新品

苹果发布会越来越近，最近各种更靠谱的消息也陆续出现，今年发布会上有什么？除了新iPhone还有哪些产品值得期待？今天极客之选就结合近期各种信息，为大家盘点下周苹果发布会都有哪些看点。

iPhone 11：新名字、新配色和新的摄像头

去年发布iPhone时，很多人抱怨新品的名字太长太难记。到了今年，新的三款iPhone有了更简单但更长的新名字：

iPhone XR——iPhone 11

iPhone XS——iPhone 11 Pro

iPhone XS Max——iPhone 11 Pro Max

三款机型中，iPhone 11将会继续沿用LCD屏幕，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max将会采用OLED屏幕，而后两款产品，根据韩国TheElec网站的说法，使用了与三星S10以及Galaxy Note 10相同的OLED面板材料。另外，苹果将会彻底取消3D Touch设计，并通过Haptic Touch和捷径来取代，从而换取更长的续航。

▲图自9to5Mac

处理器方面，苹果将为新iPhone配备性能更强的A13芯片，除了进行常规提升之外，图像处理和神经引擎也会更强，而AI、AR这两方面的提升将帮助iPhone 11打造更强的AR能力，毕竟AR是苹果近年来一直主推的重点特性之一。

相机升级是每年的重点，一如年初就开始流传的各种谍照那样，苹果将在两款Pro机型上采用大而突出的三摄像头设计，尽管已经被不少人吐槽过，但拍照方面无疑会比过去有非常大的提升，第三颗摄像头或许会让iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max拥有不错的广角拍摄功能，不过iPhone 11只升级到了双摄像头配置。

▲图自 whistleout

尽管iPhone 11没有第三颗摄像头，但却会加入绿色和紫色两种全新配色，从而吸引预算有限的用户，至于iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，背部将会采用磨砂玻璃而非之前的亮面玻璃。根据泄露文件中的日期，三款新的iPhone机型将在9月20日或9月27日上架，当然也不排除苹果因为文件泄露而改变发售日期。

新iPad系列：继续朝生产力进化

综合「苹果软件开发资源」和其它外媒报道，两款型号分别是A2068和A2198的新款iPad会在十月上市，所以很可能出现在下周的发布会上，前者将会是入门级iPad的常规升级，后者将成为iPad Pro的继任者，伴随iPadOS 13的发布，这两款产品会在10月份一起上市。

▲图自macotakara

早前极客之选曾和大家讨论过，从供应链传出的消息是，新款iPad Pro将会配备更强大的三摄相机，让iPad Pro拥有和iPhone同样强大的拍照能力，以此继续扩展机器使用场景。如果下周发布会公布新款iPad Pro，那么新相机会是其重要卖点。

除此之外，iPadOS的升级会让iPad系列继续朝生产力方向延伸，如果你体验过苹果为iPad打造的iPadOS，那么应该能感觉到苹果在这件事上的决心。

Apple Watch：加入新材料和睡眠追踪

Apple Watch对手表和表带材质一直都有自己的独到见解，初代Apple Watch有个特殊的黄金版，之后还尝试过陶瓷材料，从iOS 13 beta 7代码中展示出新款Apple Watch将会提供陶瓷和钛合金两种材质。

陶瓷和钛合金，前者具有更好光泽度、不沾污、化学性质稳定等特点，后者耐腐蚀、硬度高、轻便等优点，在手表领域，这两种材料相比传统金属材料更加优秀可靠，也符合苹果打造防尘、防水、全天佩戴的Apple Watch的产品特性，不过价格上应该比普通的铝合金贵上不少。

另外，据9to5Mac从苹果内部消息来源获知，苹果将会为Apple Watch加入「睡眠追踪」功能（内部代号Burrito），这一功能允许用户佩戴Apple Watch入睡，并通过多个传感器来检测用户心率、噪声等数据，从而判断用户的睡眠质量，考虑到苹果此前收购了睡眠检测设备公司Beddit，为手表配备这一功能也在情理之中。

不仅如此，当用户佩戴手表入睡时，手表会自动启用勿扰功能，并且如果在起床闹钟之前醒来开始一天活动，闹钟将会自动关闭。同时，考虑到白天佩戴晚上充电的日常使用习惯，苹果还允许用户设置一个以上的Apple Watch作为睡觉时间佩戴。

16英寸MacBook Pro：更大屏幕和新键盘

虽然MacBook未必会在下周出现，但早在今年2月外媒就传出过关于16英寸MacBook的报道，所以大家我们也很期待它的亮相。关于这款产品，分析师预测苹果将以它来取代15英寸MacBook Pro，采用第九代英特尔处理器，整体屏幕更大，但机身尺寸却和15英寸MacBook Pro相当。

▲图自9to5Mac

另外一点变化在于16英寸MacBook Pro将会采用新一代键盘设计，不再沿用苹果主推的蝶式键盘，而更类似于旧版MacBook上的剪刀式键盘，因此能够解决之前存在的日常使用进灰问题，手感也将提升。

One More Thing：帮你追踪丢失物品的

据MacRumors报道，在iOS 13内部版本中，苹果正在开发一个名为Tile的配件，用来帮助用户追踪它们的个人物品，比如钥匙、钱包等，从系统截图它或许会是一个圆形的小标签，内部包含一个可拆卸电池，但最终设计或许会有不同。

▲图自MacRumors

关于这个标签，苹果内部代号为B389，它的功能可能将会合并在Find My iPhone和Find My Friends当中，当你为自己的物品打上标签后，就会收到一条通知，一旦找不到它们，就可以利用AR功能为它们定位，而且，如果有其他陌生人发现丢失物品，你也会收到通知。

目前还不清楚这款产品是否会在下周发布会上出现，但听起来这的确是能发挥AR作用的实用场景，也许很快我们就能看到它的更多消息。