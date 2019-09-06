LG G8X ThinQ发布：6.4英寸双屏非折叠，还有2.1英寸小屏

LG的这个新机发布早在IFA 2019开展前就做足了预告，光从预告的画风来判断，不难得出它这次准备的究竟是个什么机种：名叫LG G8X ThinQ的新机在形态上基本就是它自己在V50双屏保护壳上的再度深入，虽然说双屏盒盖手机感觉并非很新鲜的概念。

以形式而言，横向翻盖肯定没人会陌生，陌生的是LG G8X ThinQ在翻盖环节上增加了屏幕的要素：内侧的两块6.4英寸FHD+屏幕几乎是镜像效果，翻盖固定的角度也自由到全360度活动，而且铰链开合感觉还挺结实。在外侧LG G8X ThinQ还有块2.1英寸的小屏，用来显示时间和通知等简要信息。这个盖（或者说双屏手机壳）基本上还是加厚加大加料风格的，把手机本体插进带有USB-C插头的那一边，就可以开启双屏模式，把另一块屏幕也作为手机系统画面的一部分。

如果回到LG G8X ThinQ单机本体身上，这其实也就是2019年年中的一款安卓旗舰机。内置骁龙855 SoC，6GB/128GB存储组合，屏下指纹，快充和无线充电，还有MIL-STD810G军规耐久测试认证。摄像头相对显得“落后”些，还是G8的那套1200万标准+1300万广角双摄。

现在能利用起G8X ThinQ双屏效率的应用基本还都只是LG自己提供的第一方系统应用，信息显示能把内容有效布局到两块屏幕中，也可以在撰写长内容时把其中一面屏幕作为虚拟键盘，但第三方应用对此的适配优化现在是基本没有，这方面LG这还有很多路要赶。不过，如果游戏应用支持安卓系统的虚拟手柄API的话，你就可以把一块屏幕完全作为操作面，另一块屏幕只显示内容，有效解决手指遮挡画面的问题。

LG打算在第四季度把G8X ThinQ和与之搭配的双屏手机壳一并上市，按照它的说法，LG是希望运营商能把这俩给打包出售的——谁知道呢，没有运营商优惠的话还要再为双屏壳额外再多付一笔钱，很多人大概就不买账了。