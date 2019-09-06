腾讯微视拉新提现风波：后台悄然改规则，用户遭遇提现难

9月6日午间消息，有网友反馈，参与微视邀请好友赚现金活动一直无法提现，且微视悄然改变了活动规则，增加了提现的复杂度。

微视此前发起邀请好友赚现金活动，活动时间自8月26日至9月30日。据活动介绍，邀请未注册微视账号且手机未下载过微视的好友参与活动，并下载登录微视App，邀请人可以获得邀请红包奖励，奖励金额随机。在获取奖励金后，用户可将其转入微视余额并提现。

然而诸多网友反馈，在参与活动时遭遇提现困难。参与活动的周诺称，他邀请了150多位朋友下载登陆微视，一共获得红包830多元。但在转入微视余额时，被提示说因为额度太大，需要审核24小时才行，然而一周多的时间过去，审核依然没能通过。且他多方打听，发现无人审核通过。由此，周诺质疑所谓“审核”是一种欺骗，他自己一直无法将奖励提现。

周诺还发现，微视昨晚悄然改变了活动规则，其奖励金每日转入微视余额的上限变为10元。查询微视新规则，可发现微视为奖励金转入微视余额设定了上限。新规则称“用户在活动结束后可通过完成指定任务提高每日可转入微视余额上限，以确保奖励能够在失效前转入微视余额并根据规则进行提取”，同时规则设定，“活动结束后，剩余未转入微视余额邀请奖励需要在15个工作日内转入微视余额，超过15天未转入余额部分奖励将失效。”

这也就意味着，在9月30日活动结束后，邀请好友赚取现金的用户，需要尽可能频繁地使用微视来完成任务，才能够把此前赚取的奖励金顺利提现。

除周诺反馈的情况外，新浪黑猫投诉平台近期也接到多起类似投诉。8月30日，网友“回忆丶泪倾城”表示，在微信朋友圈帮微视App宣传拉人头，赚取佣金。但提现的时候，一直提示24小时审核，且“已经过去了3天了，还是提示24小时审核”。

新浪科技就此事咨询腾讯方面，目前暂无回应。