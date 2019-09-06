安卓10源代码项目曝光谷歌Pixel 4：搭载90Hz屏幕

IT之家9月6日消息 此前外媒报道了Google Pixel 4和Pixel 4 XL手机的整个规格表。最令人兴奋的细节之一是谷歌Pixel 4和Pixel 4 XL上加入了90Hz显示屏，可能被称为“平滑显示屏”，现在项目已被Android 10开源代码所证实。

随着Android 10推送到Pixel手机（以及更多），谷歌还在线上发布了最新Android 10的源代码。在挖掘大量代码更改时，XDA开发者发现了一个有趣的提交，在谈论90Hz显示屏。

就其本身而言，代码的意义不多，因为越来越多的Android手机能够以90Hz的刷新率显示。然而，在围绕代码的评论中，谷歌人员指出一款被称为“P19设备”具有90Hz显示屏。

设置中的开关应仅适用于P19设备，如果它们采用了90Hz鱼食。

评论指的是Pixel 4支持90Hz来作为“鱼食”的能力。在许多科技公司的测试过程中，通常会有“狗食”阶段，员工在向公众发布之前就对产品进行内部测试。谷歌在此之前迈出了一步，被称为“鱼食”，在那里，产品开发处于过于粗糙的状态。从代码更改日期来看，这意味着Google至少从今年2月开始测试Pixel 4上的90Hz显示屏。