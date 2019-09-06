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佳明发布多款智能手表，其中还有漫威英雄

2019-9-6 14:33:33来源：爱活网作者：弱鸡13责编：阿迷评论：

对喜欢手表的人来说，永远不会嫌手表多。特别是现在都在提倡健康生活，那运动智能表成了缺一不可的存在。在IFA2019展会上，佳明这次带来了完整的新品阵容。

据了解，这次佳明的Vivomove系列共带来了四款新品，包括采用不锈钢表壳、但尺寸不同的Vivomove 3和Vivomove 3S，带铝制表格+尼龙表带的Vivomove Style，以及可选金属皮革表带、表盘图案更加复杂的Vivomove Luxe。佳明表示Vivomove新品的续航长达5天，且支持所有日常的健身追踪活动，Vivomove 3和Vivomove 3S的售价在249.99 -549.99美元，约合人民币1786-3930元之间。

而Vivoactive 4和Vivoactive 4S旨在替代佳明的FENIX产品线，其支持更好的睡眠和健身追踪，且在电池续航等方面也有微小的改进。除了包括各种基础的运动功能，Vivoactive 4/4S还支持40多种动画锻炼效果，如心肺功能或瑜伽指导。用户可选六种不同的40/45 mm表壳和表带颜色组合，售价均为349.99美元，约合人民币2500元。

此外，佳明Venu配备了明亮的AMOLED触摸屏，并提供了Vivoactive所有的健身与活动追踪功能，智能手机通知推送和心率监测，改进的睡眠和能量追踪。该款手表在智能模式下也能达到5天的续航，用户有四种表壳+表带组合，售价为399.99美元，约合人民币2858元。

当然，在这次佳明所有推出的新品的中，最亮眼的就是佳明联手漫威推出的超级英雄主题智能手表。Legacy Hero系列提供了惊奇队长（Captain Marvel）和复仇者（First Avengers）的主题，价格与Venu相同，为399.99美元，约合人民币2858元。不得不说，原本内心毫无波澜的小编，在看到惊队的手表时，嘴角微微上翘。

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关键词：佳明智能手表漫威

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