广电总局研究防影视剧注水政策，剧集不能超40集

IT之家9月6日消息据财新网报道，国家广播电视总局正在研究限制影视剧集数的政策。

报道称，两位影视行业高管证实，针对目前国产剧“注水”严重的问题，国家广播电视总局正在研究相关应对措施并向行业征求意见。广电总局拟对剧集集数的上限做出规定，上限为40集。这一规定目前仍在征求意见中。

报道还称，一位影视从业者分析称，限制影视剧集数的政策落地前，还需要明确更多细节，“一刀切”划定集数上限仍需考量。

另外，据AI财经社报道，向业内多位剧集公司高管求证，有高管回应尚未接收到有关通知，另有人表示业内对注水剧的管控行动已开展多时，除注水剧，翻拍剧也在管控范围内。

近来，有关国产电视剧篇幅冗长的吐槽声不断。《文汇报》早在去年1月便刊文称，“注水”正消耗观众的信任，开头吸睛后面凑数，这种忽快忽慢的剧情“变速”，已经成为众多电视剧“凑集数”“注水”的惯用套路。此举以为抓住了观众，实则适得其反。

从2018年网络影视市场来看，短剧化、倍速化成为热门关键词，统计数据显示，45集左右体量剧集的弃剧率，从2016年的47%攀升到2018年的56%，2018年约五成左右的网络剧总长度控制在20集以内，单集30分钟以内的约占四成，“短剧时代”已悄然开启。