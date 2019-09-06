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特斯拉Model 3成英国第三大最畅销车型，打破电动汽车纪录

2019-9-6 14:52:30来源：TechWeb作者：小狐狸责编：远洋评论：

9月6日消息，据国外媒体报道，今年8月，特斯拉Model 3成为英国第三大最受欢迎的新车，这是电动汽车（EV）首次进入十大最畅销汽车排行榜。

英国汽车制造商和贸易商协会（Society of Motor Manufacturer and Traders，简称SMMT）发布的8月份畅销汽车排行榜显示，Model 3以2082辆的销量排在第三位，仅仅落后于福特嘉年华（Ford Fiesta）和大众高尔夫（VW Golf），后两款车型的8月销量分别为3978辆和3439辆。

SMMT将Model 3列为“其他”车型。在英国，获得3500英镑的电动汽车补贴后，Model 3的起价不到3.9万英镑。

Model 3占据了英国8月份全电动汽车销量的四分之三左右，推动SMMT榜单“其他”类别的销量增长了847%，并推动电动汽车销量同比增长了375%以上。

特斯拉于今年5月份在英国推出Model 3，并于6月份开始交付。这款车型上市才仅仅几个月，就成为英国最畅销的汽车之一。

英国预计将成为Model 3的一个大市场。除了Model 3，特斯拉Model S和Model X在英国的销量也稳步增长。2017年的时候，这两款车的销量达到顶峰，为4756辆。

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关键词：Model 3

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