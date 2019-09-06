外媒：索尼Xperia 5真机上手图

IT之家9月6日消息 北京时间昨日晚间，索尼小屏手机Xperia 5正式亮相，外媒Gsmarena也带来了真机上手图，一起来看下。

外观方面，索尼Xperia 5手机共有黑、灰、红、蓝四种配色。尺寸为158 x 68.3 x 8.2 mm，重量约164g，电池容量为3140mAh。这款手机采用USB Type-C接口，没有耳机孔。Gsmarena称，这是一款不需要双手操作的旗舰手机，可以很舒适地进行单手打字。这款手机很紧凑，就像一个小型的遥控器。

硬件方面，索尼Xperia 5配备了高通骁龙855处理器，内存为6GB，存储空间为128GB。屏幕方面，索尼Xperia 5采用了6.1英寸21:9 OLED屏幕，分辨率为2520×1080。Gsmarena称，在同时进行多项任务时，这一块“带鱼”屏幕就派上用场了。

摄像方面，采用了后置三摄，和索尼Xperia 1不同的是，摄像头组位于手机的左上角，采用了1200万像素主摄+1200万像素超广角+1200万像素长焦摄像头；前置摄像头为800万像素。

价格方面Gsmarena表示目前尚不清楚，有消息称售价在800欧元左右；91mobiles表示价格为799欧元，约合人民币6300元左右。

Gsmarena还拍摄了一些样张，一起来看下（经过压缩）：