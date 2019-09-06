日本引入中国无人商店技术，解决劳动力短缺难题

据国外媒体报道，日本系统集成商NTT Data已与总部位于上海的中国初创企业云拿科技建立合作关系，为日本便利店和其他零售商提供“无人商店”(无收银员)服务。

NTT Data表示，合作伙伴云拿科技成立于2017年，主要为零售商提供基于智能手机的“无人商店”解决方案。

日本企业越来越倾向于采用来自中国和其他亚洲国家的尖端技术，NTT Data与云拿科技的合作也是这种趋势的一部分。

云拿科技使用传感器和显示器跟踪店内客户，并通过智能手机应用程序中的二维码来处理支付流程。其已经在位于上海和北京在内的30家商店中安装了这项技术。

NTT Data的新系统会将云拿科技的技术和它自己的Cafis无现金支付系统集成在一起，并将其推广到日本的便利店、药店和其他零售商。

顾客将通过智能手机应用程序扫描二维码进入商店，选择商品然后离开。当他们离开商店时，系统会自动进行划款。

此次合作代表着NTT Data进入无人商店管理系统领域。NTT Data服务和支付业务部门负责人内山直行(Naoyuki Uchiyama)表示，NTT Data仔细研究了云拿科技的技术和业绩之后才确定合作关系。

尽管NTT Data在这一领域起步相对较晚，远远落后于美国的亚马逊和中国的京东，但其希望到2022财年，该系统能够部署到大约1000家门店。

云拿科技目前已经在中国开设了缤果盒子等无人连锁便利店，其也是诸多开设无收银商店的中国公司之一。

无人商店通常使用二维码、人脸识别或生物特征认证完成整个支付流程。由于成本低廉，亚马逊和许多其他公司都采用二维码码系统。

日本711连锁便利店正在试用NEC公司开发的一种面部识别系统。富士通公司已经开发了一种生物识别系统，乐天正在韩国的一些便利店对该系统进行试用。由于不时需要对陈列商品进行调整，同时担心入店行窃行为的发生，零售商们普遍还没有完全接受开设无人商店的想法。同样，中国消费者也在远离此类商店，原因是可供销售的商品种类不多，商店本身也存在清洁问题。

此外，根据中国一家零售商的说法，由于开店所需的初始投资较大，无人商店无法实现巨额利润。

尽管如此，中国公司仍在朝着无人便利店的方向前进。便利店运营商便利蜂就将其大部分门店限制为一人经营。

由于日本当地的劳动力严重短缺，像这样的商店和其他无人商店的模式将会流行起来，这几乎是一个不争的事实，只是一个等待正确技术解决方案出现的时间问题。

日本电报电话集团(NTTG)是NTT Data的母公司，也是日本科技行业的领导者之一。该集团每年在研发上的支出超过2000亿日圆(约合18.8亿美元)。但新技术的出现速度迫使它将目光投向海外，向中国和其他国家寻求帮助。

该集团很少依赖中国公司。但NTT Data之所以决定和云拿科技建立合作关系，原因是这家中国初创企业的过往业绩和较低成本。

其他日本公司也在走类似的道路。软银愿景基金已投资了印度最大电子商务支付平台Paytm，而其母公司软银集团则与雅虎日本合作，利用两家公司合资企业印度PayPay的技术进入二维码支付领域。

软银集团还与印度廉价住宿预订网站OYO合作经营酒店。