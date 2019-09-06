内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

分期乐发起iPhone 11 PRO价格竞猜：猜测均价约为7700元

2019-9-6 15:20:55来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

9月11日，苹果2019秋季新品发布会将在美国加州举办。随着发布日期的临近，iPhone新品已被各路消息“剧透”。不过，售价依旧是用户最为关心的信息。

近日，国内分期购物商城分期乐推出iPhone新品猜价格活动，截止9月5日已有超过2万名用户参与。结果显示，“iPhone 11 PRO”（对应iPhone XS升级版）竞猜均价约为7700元左右，相较于2018年iPhone XS上市时8699元的售价降低千元。这或许意味着，新iPhone价格降低才能对消费者产生较高的吸引力。

据悉，分期乐今年再次成为苹果新品首发渠道。从iPhone新品竞猜开始，分期乐将推出多个新品预热活动。

分期乐商城对平台现有iPhone用户的调研结果显示，51%用户对新iPhone可能推出“绿、蓝、黄、红、紫”五种新颜色机身感兴趣；全部调研用户中，总计41.3%用户考虑根据新iPhone发布情况决定是否购买。

乐信第二季度财报显示，分期乐平台整体用户数突破五千万，同比增长71.7%。

尽管iPhone中国区销量有所下降，但分期乐表示，今年9月1日，该平台分期购物节首日，苹果全系列产品交易额较日常增长十倍，iPhone XS Max是整个大促中最受欢迎的单品，平均每三秒就卖出1台。

分期乐新款iPhone售价竞猜活动链接：点此进入

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有