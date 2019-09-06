分期乐发起iPhone 11 PRO价格竞猜：猜测均价约为7700元

9月11日，苹果2019秋季新品发布会将在美国加州举办。随着发布日期的临近，iPhone新品已被各路消息“剧透”。不过，售价依旧是用户最为关心的信息。

近日，国内分期购物商城分期乐推出iPhone新品猜价格活动，截止9月5日已有超过2万名用户参与。结果显示，“iPhone 11 PRO”（对应iPhone XS升级版）竞猜均价约为7700元左右，相较于2018年iPhone XS上市时8699元的售价降低千元。这或许意味着，新iPhone价格降低才能对消费者产生较高的吸引力。

据悉，分期乐今年再次成为苹果新品首发渠道。从iPhone新品竞猜开始，分期乐将推出多个新品预热活动。

分期乐商城对平台现有iPhone用户的调研结果显示，51%用户对新iPhone可能推出“绿、蓝、黄、红、紫”五种新颜色机身感兴趣；全部调研用户中，总计41.3%用户考虑根据新iPhone发布情况决定是否购买。

乐信第二季度财报显示，分期乐平台整体用户数突破五千万，同比增长71.7%。

尽管iPhone中国区销量有所下降，但分期乐表示，今年9月1日，该平台分期购物节首日，苹果全系列产品交易额较日常增长十倍，iPhone XS Max是整个大促中最受欢迎的单品，平均每三秒就卖出1台。

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