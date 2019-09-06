进军户外+拥抱蓝牙，Sonos这次真的玩很大

在IFA 2019开展前，吃瓜群众们都在猜测已经敲定展会席位的Sonos究竟会针对手中的哪款音箱进行升级，毕竟即使是服役了有一定年头的Play：5和Play：3，放在当下来看也没有什么过时的感觉，但大概谁都没有想到Sonos此番并没打算太多纠结于过去的产品，而是用一台Sonos Move将视线拓展到了户外市场。

Sonos Move的设计风格比较接近Sonos One桌面音响，只是个头稍大一些，外网为金属网格包裹，底部添加了厚实的橡胶底座，应该是为了应对摆放需求复杂的户外环境，配合IP56防水防尘等级，足够应对绝大多数的派对以及野营使用需求。

单纯的从体型来看，Sonos Move并不算是一款十分便携的户外音箱，所以Sonos给这款音箱设计了一个隐藏式的提手，抓在手上相当有oldschool hiphop的感觉。同时Sonos Move甚至还使用了可拆卸更换式电池的设计，每块电池可以维持音箱10小时的音乐播放续航，总之相比自带潮流属性的Play系列，Sonos Move反而在设计理念中藏了些怀旧的风格。

当然作为一款音箱产品，音质表现永远是最应该关注的属性，Sonos Move内置了两个D类数字放大器、一个中低音扬声单元以及一个高音扬声器，算是比较常规的硬件配置。但Sonos Move的亮点在于加入了针对户外使用需求的Trueplay自适应环境音调音技术，Sonos表示这一技术可以让Sonos Move通过麦克风收集环境音，并且自我进行智能调节，最终实现在空旷且环境复杂的室外环境也能提供优质的声音表现。当然Trueplay算是Sonos的“固有技能”，但在Sonos Move中，它似乎被调教的可以更好的应对室外环境了。

至于智能语音助手方面，Sonos Move依旧是通吃Google Assistant以及Amazon Alexa，而通过AirPlay 2，你自然也可以使用Siri进行语音指令操作。当然值得一提的是，Sonos在Sonos Move中终于加入了对于蓝牙连接的支持，虽然我相信音质党们还是更钟爱Wi-Fi一些，但多一些选择总没什么不好。

Sonos将会在9月24日正式在部分欧美国家正式发售Sonos Move，预计售价为399美元（约合人民币2851元），中国地区则需要等到明年年初时候，并且Sonos尚未确定中国地区的发售价格。

在Sonos Move之外，Sonos在本次IFA 2019中还带来了Sonos One SL以及Sonos Port两款新品。其中Sonos One SL算是Sonos Play：1的继承者，不仅外观、就连机内的单元配置都与Play：1一模一样，但与已经智能化的Play：1相比，Sonos One SL一刀砍掉了麦克风配置，所以想要进行语音控制的话，就只能通AirPlay2或者其它带有智能语音功能的桥接装置进行控制了。

而说到带有语音功能的桥接设备，一旁的Sonos Port显然就是为此需求而生，Sonos Port是Sonos Connect的升级版（整整七年了，终于升级换代了），通过内置的全新数模转换器以及12V触发器，Sonos Port可以更好的优化声音且提升易用性。同时它还支持Google Assistant、Amazon Alexa以及AirPlay 2，与Sonos One SL以及其它无麦克风音箱搭配使用简直绝佳！

作为目前Sonos本家最入门级的无线音箱（不算宜家联名），Sonos One SL的售价“仅”为1780元人民币，年底就会登陆国内市场。而Sonos Port售价为4380元人民币，开售时间为明年年初。