进军户外+拥抱蓝牙，Sonos这次真的玩很大

在IFA 2019开展前,吃瓜群众们都在猜测已经敲定展会席位的Sonos究竟会针对手中的哪款音箱进行升级,毕竟即使是服役了有一定年头的Play:5和Play:3,放在当下来看也没有什么过时的感觉,但大概谁都没有想到Sonos此番并没打算太多纠结于过去的产品,而是用一台Sonos Move将视线拓展到了户外市场。

Sonos Move的设计风格比较接近Sonos One桌面音响,只是个头稍大一些,外网为金属网格包裹,底部添加了厚实的橡胶底座,应该是为了应对摆放需求复杂的户外环境,配合IP56防水防尘等级,足够应对绝大多数的派对以及野营使用需求。

单纯的从体型来看,Sonos Move并不算是一款十分便携的户外音箱,所以Sonos给这款音箱设计了一个隐藏式的提手,抓在手上相当有oldschool hiphop的感觉。同时Sonos Move甚至还使用了可拆卸更换式电池的设计,每块电池可以维持音箱10小时的音乐播放续航,总之相比自带潮流属性的Play系列,Sonos Move反而在设计理念中藏了些怀旧的风格。

当然作为一款音箱产品,音质表现永远是最应该关注的属性,Sonos Move内置了两个D类数字放大器、一个中低音扬声单元以及一个高音扬声器,算是比较常规的硬件配置。但Sonos Move的亮点在于加入了针对户外使用需求的Trueplay自适应环境音调音技术,Sonos表示这一技术可以让Sonos Move通过麦克风收集环境音,并且自我进行智能调节,最终实现在空旷且环境复杂的室外环境也能提供优质的声音表现。当然Trueplay算是Sonos的“固有技能”,但在Sonos Move中,它似乎被调教的可以更好的应对室外环境了。

至于智能语音助手方面,Sonos Move依旧是通吃Google Assistant以及Amazon Alexa,而通过AirPlay 2,你自然也可以使用Siri进行语音指令操作。当然值得一提的是,Sonos在Sonos Move中终于加入了对于蓝牙连接的支持,虽然我相信音质党们还是更钟爱Wi-Fi一些,但多一些选择总没什么不好。

Sonos将会在9月24日正式在部分欧美国家正式发售Sonos Move,预计售价为399美元(约合人民币2851元),中国地区则需要等到明年年初时候,并且Sonos尚未确定中国地区的发售价格。

在Sonos Move之外,Sonos在本次IFA 2019中还带来了Sonos One SL以及Sonos Port两款新品。其中Sonos One SL算是Sonos Play:1的继承者,不仅外观、就连机内的单元配置都与Play:1一模一样,但与已经智能化的Play:1相比,Sonos One SL一刀砍掉了麦克风配置,所以想要进行语音控制的话,就只能通AirPlay2或者其它带有智能语音功能的桥接装置进行控制了。

而说到带有语音功能的桥接设备,一旁的Sonos Port显然就是为此需求而生,Sonos Port是Sonos Connect的升级版(整整七年了,终于升级换代了),通过内置的全新数模转换器以及12V触发器,Sonos Port可以更好的优化声音且提升易用性。同时它还支持Google Assistant、Amazon Alexa以及AirPlay 2,与Sonos One SL以及其它无麦克风音箱搭配使用简直绝佳!

作为目前Sonos本家最入门级的无线音箱(不算宜家联名),Sonos One SL的售价“仅”为1780元人民币,年底就会登陆国内市场。而Sonos Port售价为4380元人民币,开售时间为明年年初。