灯泡也玩复古，飞利浦带来Hue爱迪生智能灯泡

从世界上有了第一个灯泡到今天，已经有165年的历史了，虽然现在的灯泡一个比一个高级，但对不少人来说，复古也是件非常有意思的事。于是，飞利浦就在今年的IFA2019展会上带来了一堆新的Hue灯泡和配件，其中就有一款爱迪生风格的智能灯泡。

据了解，这款爱迪生风格的智能灯泡，似乎在透明玻璃外壳内露出旋转灯丝，与传统的几乎工业色调灯泡相比，外观更加时尚。虽然外观风格是模仿爱迪生时期的灯泡，但实际上它还是一款LED智能灯泡，不过由于它们模拟旧灯泡的风格，所以色温始终是设定在温暖的橙色上。

爱迪生灯泡以传统的A19灯泡形状提供，每个售价25美元，约合人民币178元，ST19灯管每个售价28美元，约合人民币200元，G25灯泡售价33美元，约合人民币235元，将于今年10月在美国上市。

此外，除了爱迪生灯泡外，飞利浦还带来了一个智能插头，它可以切断插入电源的功率，显然，它的目的是和灯一起使用。这款智能插头的售价为40美元，约合人民币286元。

同时，Hue系列此次还有一个新的控制器：Hue Smart Button。这是一个看起来非常小的按钮，可以将其安装在床头柜上来控制你的灯，按钮可用于通过按住来调暗灯光，并且它根据一天中的时间自动调节灯光的温度，售价为20美元，约合人民币143元。

需要注意的是，所有这次飞利浦发布的新灯泡、智能插头等都支持蓝牙。智能按钮虽然没有蓝牙，但它可以通过Zigbee直接连接到最多10个灯泡来直接控制它们，这意味着这些新产品都不需要集线器才能启动。