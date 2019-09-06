三星Galaxy Fold在韩上市首批已售罄：卖出1000部

北京时间9月6日消息，三星电子的可折叠手机Galaxy Fold今天在韩国正式开卖。三星周五称，首批Galaxy Fold一上市便销售一空。

▲拿到Galaxy Fold手机的用户

尽管三星并未披露Galaxy Fold的首日销量，但是业界消息预计，Galaxy Fold首批订单预计约为1000部，全部通过韩国三大运营商下单。这一数据并不包括消费者通过三星线上和线下商店所购买的Galaxy Fold。

一些早期尝鲜者在周四通过SK电讯和韩国电信预订了Galaxy Fold，在周五便开始收到手机。SK电讯称，预订活动在周四仅用时15分钟就宣告结束。

首批Galaxy Fold的购买者大部分是20多岁、30多岁用户。按性别衡量，90%的首日买家为男性。

对于订阅了SK电讯的5GX白金套餐的用户，他们在购买Galaxy Fold时获得的法定补贴最多，达到19万韩元。对于5GX标准订户和黄金订户，他们获得的补贴分别为13万韩元(约合108美元)、15万韩元。Galaxy Fold在韩国的零售价为239.8万韩元(约合2007.56美元)。

Galaxy Fold的第二批预订将从9月18日正式开始，9月26日开始交付。

当三星原计划在4月份发售Galaxy Fold时，该公司最初准备生产100万部。在修复了屏幕故障后，Galaxy Fold的上市被推迟到了9月份。三星初期提供给韩国市场的Galaxy Fold数量预计介于2万部至3万部之间。