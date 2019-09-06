【IT之家开箱】诺基亚真无线蓝牙耳机BH-705图赏：口红设计金属机身，爱了

IT之家9月6日消息 此前诺基亚手机发布了BH-705真无线蓝牙耳机，售价499元，今天正式开售。诺基亚BH-705真无线蓝牙耳机采用“口红式”设计，羽感无负担，单只耳机仅重 5g。现在IT之家为大家带来诺基亚真无线蓝牙耳机BH-705图赏。

诺基亚真无线蓝牙耳机BH-705包装盒比较简洁，突出显示了获得德国红点奖&IF设计双重大奖。

诺基亚真无线蓝牙耳机BH-705采用一体成型金属机身 ，手感细腻。巧妙磁吸式结构，顶部隐藏式弹簧开关。黑色、银白色和红色 三种潮流配色，拥有出色质感。

诺基亚BH-705真无线蓝牙耳机支持蓝牙5.0技术，轻松与手机配对，无需额外APP辅助。开盖即可实现开机与自动连接 功能，6mm动圈单元，深度解析音乐细节。立体声音乐回放和通话，实力在线。随时随心，沉浸体验丰富动听音质。

诺基亚BH-705真无线蓝牙耳机拥有超长续航能力，内置Type-C接口，IPx4 级防汗防水溅，底部LED指示灯提示电量，多重快捷键，轻松实现多种功能。

诺基亚True Wireless Earbuds的盒子造型独特，采用了圆柱形设计，与其他无线耳机的盒子相似，能为耳机充电。诺基亚True Wireless Earbuds耳机本体续航时间为4小时，包装盒能提供14小时的音乐播放或16小时的通话时间的电力。