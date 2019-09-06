铁三角TWS新品两连发，音质党又有剁手的理由了

在掰着手指头算计究竟还有哪家耳机厂商没有涉足TWS时，很多小伙伴会把铁三角列入其中，但实际上这家老牌耳机厂商早在去年就做过了关于TWS产品的尝试，而在今年的IFA 2019中，他们又一口气带来了两款新品。

其中定位稍高一些的为铁三角ATH-CKS5TW，而实际上这也并不能算是一款纯粹的新品，因为上个月你就能在日本本地买到它了，只是最近才进入其它海外市场。相比去年的ATH-CKR7TW，ATH-CKS5TW主要优化了续航以及连接表现，目前ATH-CKS5TW拥有15小时耳机本体续航以及额外的30小时充电盒电量续航补充，同时支持IPX2防泼溅，虽然不能作为运动耳机使用，但至少不是“见水就挂”的等级了。

而相对于ATH-CKS5TW，定位稍低的铁三角ATH-CKS3TW就在部分配置方面有所缩水，包括耳机本体续航缩减至6小时，充电盒提供的额外电量也只有24小时，当然实际上这个成绩在TWS耳机中也算是足够优秀了。同时在音频编解码方面，支持aptX以及SBC的ATH-CKS3TW缺失了对于AAC，而ATH-CKS5TW则是三者通吃（不过如果前端设备支持aptX，那么耳机对于AAC的支持缺失似乎就无关紧要了吧）。

在单元配置上，ATH-CKS5TW搭载一枚10mm驱动单元，而ATH-CKS3TW使用的是5.8mm驱动器，所以从音质上限来看ATH-CKS5TW显然要比ATH-CKS3TW高出一头。不过有些令人意外的是只有定位稍低的TH-CKS3TW加入了呼唤手机语音助手的功能，同时TH-CKS3TW的操作为触摸式，而ATH-CKS5TW使用的是实体按键操作，看来ATH-CKS5TW面向的是比较传统的音质党，而TH-CKS3TW可能更会受到年轻人的推崇。

铁三角将会在本月正式在海外开售ATH-CKS5TW，售价为149美元（约合人民币1061元），定位稍低的TH-CKS3TW会在明年年初登陆市场，售价为99美元（约合人民币707元），从价格来看两款产品都没有太高入手门槛，同时铁三角的音质调校也非常值得信任，所以音质党们可以好好期待一下了。