上海迪士尼乐园：游客将可以携带供自己食用的食品

IT之家9月6日消息 据人民日报报道，从上海迪士尼乐园管理方了解到，园方管理团队正积极与相关方面沟通，将在继续聆听各方意见和建议的基础上，于下阶段推出包括入园安检和外带食物政策等方面的多项举措，进一步完善园区运营，优化游客体验。

上海迪士尼度假区保安、安全、消防和健康服务部总监薛斌君表示：“我们理解目前的入园安检流程可能会给部分游客带来不适感。园方管理团队一直在积极听取各方反馈，并在相关部门的支持指导下，认真研究优化安检流程，以达到两大重要目标：第一也是一切的前提，即确保游客和演职人员的安全；第二，为我们的游客提供更为舒适的体验。”

薛斌君说，上海迪士尼乐园的安检团队正在对现有的人工包检方式进行优化，通过更友好、人性化的流程和服务，降低包检对游客体验的影响。建议游客在安检时可以自己打开包袋，如安检人员有要求，游客可自行将包内相关个人物品取出并在经过检查后放回。园方管理团队将与各相关部门继续通力合作，持续调整优化入园安检流程，考虑下一步要加大安检设备的投入，采用如x光机等在内的多种科技手段，辅助人工服务，不断提升游客入园的体验。

与此同时，薛斌君表示，上海迪士尼乐园管理方认真关注并倾听了很多关于现行的禁止携带入园物品的建议，尤其是针对食物和饮料。根据这些反馈意见，将很快调整外带食物政策。除需再行加工、保温存储及带刺激性气味的食品外，游客将可以携带供自己食用的食品进入乐园。该政策确定后，乐园将尽快向公众介绍具体细节。与此同时，将继续加强园区内食品的多样化供应，增加更多不同品种、口味和价位的食品，为游客提供更为丰富的餐饮选择。此外，游客将继续可以携带瓶装水和饮料入园，遍布乐园的50多个直饮水供应点和20多个热水供应点也将继续为游客免费提供饮用冷热水。酒精饮料仍将被禁止携带入园。