一款奇特的“快速启动”工具——火柴

“快速启动”工具，能够增加桌面简介度，提高使用效率，因此颇受大家喜爱。

笔者原计划写一个“利用‘Win+R’与注册表‘App Paths’配合，实现快速启动软件”的教程，系统原生，绿色无公害。但有人认为记忆难度颇高，担心父老乡亲们学不会。

笔者想想，颇有道理。于是乎，在此为老乡们介绍一款“快速启动”类软件——【火柴】。

“火柴”，名称透出浓浓的乡土气息。虽然名称如此“接地气”，功能上却也简单实用。

一、基本参数

首先，我们看看一些基本参数：

安装包，和一些常用软件动辄百十来MB的体积，算是比较小巧的了。安装速度，也比较快。主程序使用内存（7.5 MB），也比较小。本地搜索引擎，用于使用了everything，占用内存稍多一些（76.6 MB）。相关程序占用的内存（84.5 MB），总的来说，还算合理。

▲无图无真相：内存占用截图

二、快速启动

启动软件，可见主界面由“搜索栏”、“快速启动”面板组成。

1.搜索栏

“搜索栏”，输入程序名或者软件俗称，就可以运行软件。例如输入“QQ”运行QQ，输入“ps”运行Photoshop。

▲启动“QQ”

▲启动Photoshop

如果在搜索结果上，按【Alt】键，还会由更多的操作方式，例如“以管理员身份运行”、“复制完整文件路径”、“打开文件所在位置”等

▲插播消息：大家期待已久的软件——魔方

此外，也支持常用的系统命令。如“shutdown”关机，“hosts”系统host、“uninstall”卸载软件（控制面板中的“程序和功能”）。

如果，觉得这样还不过瘾，还可以在设置页面的“小程序”——“系统命令”中添加“自定义系统命令”，来达到启动特定程序的效果。

2.快速启动面板

快速启动面板，操作更为便捷。点击图标，就可以打开对应的程序。

定制面板也容易，点击右下角的添加，就可以制定面板了。

▲快速启动面板添加页面

面板中，可以放置常用软件，也可放置网址，乃至文件文件夹。每排8个，共4排，最多放31个。这个是笔者定制的效果。

▲毫无违和感之家“水印”

当然，如果不喜欢下方的快速启动的面板，还可以在设置中关闭。

▲关闭“快速启动”面板后的效果，更简洁

▲设置项中“快速启动”面板的快关

三、文件搜索

其实，火柴是一款被“快速启动”耽误的文件搜索工具。本地搜索，基于everything内核。不但继承了优良性能的，而且增强了易用型。

普通一点的用法，输入文件名，可以秒搜文件。

如果记不清具体名字，可以输入文件名字的几个片段（多个关键词叠加）。

当然，也是支持“类别”搜索的。比如，输入“柯南MP4”，可以搜索MP4扩展名的，名称含有“柯南”的视频；输入“柯南|图片”，就可以搜索包含“柯南”关键子的图片文件了。详细的规则，可以在设置中“小程序”——“类型筛选”查看。

此外，文件搜索，还由些高级功能，例如“过滤特定后缀名文件”、“过滤特定目录”、“快速预览文件”等。篇幅有限，在此就不废话了。

顺便说一下，火柴还支持网络搜索。集成了若干搜索引擎，默认可以进行搜索引擎搜索、淘宝搜索、微信搜索等。如果想要搜索的内容，在浏览器内有收藏书签，火柴会在搜索结果中提示，并且使用收藏书签所在的浏览器打开，充分照顾用户使用习惯。此外，网络搜索还支持高级搜索。（玩法太多，此处省略10万字）

▲网络搜索效果

四、扩展功能

除了快速启动、文件搜索外，火柴还具附带了一些扩展功能，其官方称之为“小程序”。下面简单说明几个有趣的“小程序”（扩展）

1.局域网传文件

局域网文件中，如果是网线连接，速度最高可达110MB/s，wifi连接最高速度也能达到70MB/s。

2.网盘地址解析

这个是基于pandownload的小程序。利用解析功能，就可以“摆脱”限速的网盘客户端，使用网页直接高速下载网盘资源了。

具体用法为，输入“pd网盘资源网址”，然后键盘回车，就可使用chrome等浏览器打开资源网址了。

3.更多小程序

粗略数了一下，火柴拥有27个实用的“小程序”（扩展）。小程序涵盖了工作、学习、娱乐、生活等诸多方面，可满足大部分人的需求。调用小程序也很方便，输入“xcx”,就可以查看小程序列表，并启动需要的小程序。

▲小程序列表

也可以直接输入小程序对应得命令，启动对应得小程序。如输入“fy”，启动“翻译小程序”；输入“time”，启动“时间戳小程序”

部分小程序，还支持快捷键。例如【alt】+【Q】，启动“火柴截图”；【alt】+【1】启动“综合导航”（全屏面板）。

此外，火柴还支持支换肤。如果不喜欢素颜的默认皮肤，可以到皮肤中心选择下载自己喜欢的皮肤。不过，我还是喜欢自己动手做一个皮肤，比如下面这一个皮肤。

▲据说之家曾经有个打水印的神话

大家在用哪些快捷启动软件，或者还想看哪类软件的介绍，不妨在评论区交流讨论。（编者注）

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